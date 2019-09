Thomas Buffel eert in Glasgow voor match tegen Feyenoord zijn overleden vriend Fernando Ricksen ODBS

19 september 2019

21u34 0 Europa League Thomas Buffel heeft in Glasgow een mooi eerbetoon gebracht aan zijn goeie vriend Fernando Ricksen. Onze landgenoot legde een shirt van de overleden Nederlander neer naast het stadion en gaf de aftrap voor de match tegen Feyenoord.

"Once a Ger, always a Ger."



Ibrox remembers Fernando Ricksen. pic.twitter.com/OGDeRhZAWG Football on BT Sport(@ btsportfootball) link

Emotionele taferelen in en rond Ibrox Stadium. Voor het Europa League-duel tegen Feyenoord eerde Glasgow Rangers de gisteren aan de spierziekte ALS overleden Fernando Ricksen. De Nederlander, die 43 werd, bracht in een hospice in Glasgow ook zijn laatste jaren door. Prominent aanwezig vanavond: Thomas Buffel, ex-speler van de twee clubs. Hij speelde met Ricksen samen op Ibrox en bracht voor de match, samen met de Fransman Vignal, een mooi eerbetoon. Buffel gaf ook de aftrap, waaraan een indrukwekkende minuut stilte aan vooraf ging. Op het grote stadionscherm verscheen een portret van Ricksen. Beide ploegen voetballen met rouwbanden. (lees hieronder verder)

Ricksen voetbalde tussen 2000 en 2006 voor Glasgow Rangers en is er nog steeds mateloos populair. Veel fans legden eerder op de dag al bloemen, sjaaltjes en vlaggen voor Ricksen bij het stadion van de Rangers. Veel Schotse supporters gaven ook gehoor aan het verzoek in een oranje shirt de wedstrijd komen te bekijken. Ricksen speelde in het verleden ook voor AZ. Daarom voetbalden de spelers van de ploeg uit Alkmaar vanavond ook met rouwbanden tegen Partizan.

Supporters van PSV stonden in het thuisduel met Sporting eveneens stil bij het overlijden van Ricksen. Zij klapten vanaf de 43e minuut zo’n zestig tellen lang. Trainer Mark van Bommel, een goede bekende van Ricksen, pinkte een traantje weg. PSV haalde het met 3-2 van Sporting Lissabon dankzij goals van goudklomp Maahlen, een own-goal van Coates en Baumgartl.

Celtic en Bolingoli gelijk

Eerder op de avond in de groepsfase van de Europa League is Celtic, die andere club uit Glasgow, met een punt teruggekeerd uit Rennes. Celtic trad voor de tweede campagne op rij aan in de Europa League. De verplaatsing naar Rennes - voorlopig tweede in de Ligue 1 - kondigde zich aan als een cruciale match in groep E. Met Boli Bolingoli op de linksachter hielden beide teams elkaar perfect in evenwicht. De ex-speler van Club Brugge bood Elyounoussi de 0-1 op een presenteerblaadje aan, maar de huurling van Southampton kwam een teen tekort. Het doelpunt viel wel aan de overzijde: Niang (38') zette een strafschop om. Na de pauze schoten de ‘Bhoys’ het beste uit de startblokken. De Schotse landskampioen kwam via een omgezette penalty van Christie (59') terecht langszij. Bolingoli werd na 69 minuten gewisseld. Rennes zocht naar de winnende treffer, maar Celtic hield ook na de rode kaart voor Bayo in de blessuretijd stand.

In de andere wedstrijd in poule E liet Lazio zich op het veld van verrassen door het Roemeense Cluj. De Romeinen, zonder Jordan Lukaku en Silvio Proto, gingen met 2-1 onderuit. De Roemeense landskampioen is de verrassende eerste leider.

Dudelange moest enkele dagen na het plotse ontslag van coach Emilio Ferrera op zoek naar Europese glorie in de Cypriotische hoofdstad. Met landgenoten Antoine Bernier, Mohamed Bouchouari en Charles Morren aan de aftrap startte de Luxemburgse landskampioen prima. Op aangeven van Bernier stiftte Sinani (36') de 0-1 in doel. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht (51') verdubbelde na balverlies van APOEL de voorsprong. In vijf gekke minuten keerde de thuisploeg het tij: Pavlovic (54' en 58') en De Vincenti (56') maakten er plots 3-2 van. Dudelange bleef niet bij de pakken zitten en trok het laken nog naar zich toe. Met invaller Thibault Lesquoy tussen de lijnen dienden Stolz (72'), met assist van Bouchouari, en Sinani (82') APOEL het nekschot toe. Nog in groep A legde groepsfavoriet Sevilla het Azerbeidzjaanse Qarabag over de knie met 0-3.