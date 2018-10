Talentenfabriek: deze spelers passeerden allemaal via Dinamo Zagreb op weg naar Europese top TLB

04 oktober 2018

13u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Europa League Dat Kroatië afgelopen zomer bijna het WK won, heeft het land in redelijk grote mate te danken aan Dinamo Zagreb, vanavond de tegenstander van Anderlecht in de Europa League. Op hun tocht richting de (Europese) top passeerden flink wat talenten langs het Maksimir-stadion. Waren ze allemaal gebleven, dan had paars-wit vanavond dit ijzersterk elftal kunnen treffen:

DOELMAN: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Huidige marktwaarde: 1,75 miljoen euro

De voorbije jaren was Hajduk Split en niet Dinamo Zagreb de hofleverancier van de doelmannen voor de Kroatische nationale ploeg. Stipe Pletikosa, Danijel Subasic, Lovre Kalinic en Karlo Letica: allemaal leerden ze in Split hoe ze een bal uit de hoek moeten zweven. Maar er is een tegenzet vanuit de hoofdstad op komst. Bij Dinamo is Dominik Livakovic op dit moment de titularisdoelman en er wordt hem een grote toekomst voorspeld. Livakovic, geboren in 1995, heeft al één cap achter zijn naam. Vanavond is hij te bewonderen in het Constant Vanden Stockstadion.

RECHTSACHTER: Sime Vrsaljko (Inter Milaan)

Huidige marktwaarde: 25 miljoen euro

In de zomer van 2013 legde het Italiaanse Genoa bijna vijf miljoen euro op tafel voor Sime Vrsaljko, op dat moment de rechtsachter van Dinamo Zagreb. Vrsaljko deed het goed in de serie A en via Sassuolo belandde hij voor zestien miljoen euro bij het Atlético Madrid van Diego Simeone. In Madrid deed 'El Cholo' vaak een beroep op hem en na het WK, Vrsaljko was een basispion bij Kroatië, besliste Inter Milaan om hem een seizoen te huren voor 6,5 miljoen euro.

CENTRALE VERDEDIGER: Dejan Lovren (Liverpool)

Huidige marktwaarde: 20 miljoen euro

De nu 29-jarige Lovren bouwde zijn loopbaan gestaag uit. Van Zagreb vertrok hij in janurai 2010 naar Lyon, waar hij zich in 2,5 seizoenen in de kijker speelde van Southampton. 'The Saints' haalden de Kroatische verdediger naar Engeland. Na één jaar kwam Liverpool Lovren al weghalen op St. Mary's, voor een slordige 25 miljoen euro. Met 'The Reds' speelde Lovren onder meer de EL-finale tegen Sevilla en de CL-finale tegen Real Madrid.

CENTRALE VERDEDIGER: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskou)

Huidige marktwaarde: 4 miljoen euro

Op zijn 32ste heeft Corluka meer dan honderd interlands voor Kroatië gespeeld. De verdediger verliet Dinamo in 2007. Manchester City betaalde toen 13 miljoen euro en een jaar later legde Tottenham ongeveer hetzelfde bedrag op tafel om hem naar Londen te lokken. Via Bayer Leverkusen belandde Corluka in 2012 bij Lokomotiv Moskou, waar hij vandaag nog een vaste waarde is.

LINKSACHTER: Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen)

Huidige marktwaarde: 5 miljoen euro

Op zijn 22ste kan Tin Jedvaj al flink wat adelbrieven voorleggen. 14 interlands voor Kroatië en twee miljoenentransfers die hem uiteindelijk in de BayArena in Leverkusen brachten. Daar voetbalt Jedvaj sinds 2015 en zijn overstap van AS Roma. Doorliep alle jeugdreeksen van Dinamo Zagreb.

MIDDENVELDER: Milan Badelj (Lazio Roma)

Huidige marktwaarde: 15 miljoen euro

Stofzuiger die via NK Zagreb in 2015 bij de jeugd van Dinamo belandde. In 2008 merkte Hamburg hem op en via de Duitsers ging het naar Fiorentina. Daar werd Badelj de aanvoerder na de plotse dood van Davide Astori, maar afgelopen zomer zocht de middenvelder toch andere oorden op. Hij tekende een contract tot de zomer van 2022 bij Lazio Roma.

MIDDENVELDER: Mateo Kovacic (Chelsea)

Huidige marktwaarde: 30 miljoen euro

Dat de jeugdopleiding van Dinamo echt wel geroemd wordt, blijkt uit de ontwikkeling van Mateo Kovacic. Kovacic, kind van Bosnische ouders, werd geboren in het Oostenrijkse Linz en daar begon hij ook te voetballen. De middenvelder werd al snel opgemerkt door topclubs als Juventus en Bayern München, maar zijn ouders vonden dat Kovacic op zijn dertiende het best de stap naar de jeugdacademie van Dinamo Zagreb zette. En dat bleek de goede keuze. Ondanks een zware beenbreuk in 2009 ontwikkelde de middenvelder zich goed en via Inter en Real Madrid - dat 31 miljoen voor hem betaalde - belandde hij afgelopen zomer op huurbasis bij Chelsea.

MIDDENVELDER: Luka Modric (Real Madrid)

Huidige marktwaarde: 25 miljoen euro

Hét bekendste exportproduct van de Dinamo-academie. Modric leidde Kroatië afgelopen zomer bijna na WK-winst en bij Real Madrid is hij al jaren een vaste pion op het middenveld. Modric won de Champions League al vier keer en werd recent nog verkozen tot beste voetballer van de wereld. In 2014 was hij liefst 55 miljoen waard, nu - op zijn 33ste - nog steeds 25 miljoen.

AANVALLER: Mario Mandzukic (Juventus)

Huidige marktwaarde: 20 miljoen

Mandzukic begon met voetballen in de buurt van Stuttgart, omdat hij samen met zijn ouders zijn vaderland had verlaten door de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog. In 1996 keerde het gezin terug naar Kroatië en via enkele kleinere clubs belandde ook Mandzukic bij Dinamo. Wolfsburg pikte hem daar op voor zeven miljoen en via Bayern München en Atlético belandde de spits in 2015 bij Juventus. Daar is hij al jaren een vaste waarde. Mandzukic won de Champions League één keer en scoorde ooit met een omhaal in de finale tegen Real Madrid (in het shirt van Juve). Kondigde na het WK zijn afscheid als Kroatisch international aan.

AANVALLER: Eduardo da Silva (Legia Warschau)

Marktwaarde: 750.000 euro

Eigenlijk had achter de naam van Eduardo da Silva niet Legia Warschau, maar misschien wel Real Madrid of FC Barcelona horen te staan. De in Brazilië geboren Kroaat speelde ruim tien jaar geleden de pannen van het dak bij Arsenal, dat hem voor bijna veertien miljoen euro had gekocht van zijn opleidingsploeg Dinamo Zagreb. Maar op 23 februari 2008 sloeg het noodlot toe. Eduardo brak zijn scheenbeen door een tackle van Birmingham City-verdediger Martin Taylor. Er werd gevreesd voor het einde van zijn carrière. Zo'n vaart liep het niet, maar de oude werd Eduardo nooit meer. Hij voetbalde na Arsenal nog voor Shakhtar Donetsk, Flamengo, Clube Atlético Paranaense en (vandaag) Legia Warschau. Maar wat als als Taylor zijn onderbeen niet kapot had getrapt?

AANVALLER: Marko Pjaca (Fiorentina)

Huidige marktwaarde: 15 miljoen euro

Pjaca, enkele tijd geleden nog gelinkt aan Anderlecht, is tegenwoordig een concurrent van Kevin Mirallas bij Fiorentina. 'La Viola' huurt de 23-jarige Kroaat - zoon van een worstelaar - van Juventus, dat de winger in 2016 dan weer voor 23 miljoen kocht van Dinamo Zagreb. Bij de 'Oude Dame' kon Pjaca zijn stempel nog niet drukken, onder meer door een zware kruisbandblessure die hem ruim zes maanden aan de kant hield. Maar desondanks speelde hij toch ook al 21 mee met het Kroatisch elftal. Pjaca zit bij Fiorentina voorlopig aan één goal en één assist in 280 competitieminuten.