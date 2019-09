Sven Kums verwijt Thomas Kaminski niets na flater



19 september 2019

Na een onwaarschijnlijke misser van Thomas Kaminski gaf AA Gent diep in de tweede helft de zege nog bijna uit handen tegen Saint-Étienne (3-2). “Na de 3-1 denk je natuurlijk dat je de wedstrijd zonder al te veel problemen meer kan uitspelen. Maar dan maakte Kaminski een foutje en kwam Saint-Etienne plots terug in de wedstrijd. Al hebben ze ook dan nooit echt druk kunnen zetten op onze verdediging”, aldus Sven Kums. “We mogen Kaminski echter helemaal niets verwijten. Dit zijn nu eenmaal dingen die kunnen gebeuren in een match. Vergeet niet dat Thomas enkele schitterende reddingen in huis had ook. Wij doen met deze 3-2 een uitstekende zaak.”