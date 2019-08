Sven Jaecques over Plzen-Antwerp: “We willen het afmaken” PJC in Tsjechië

15 augustus 2019

14u00 0 Europa League Gewoon erbij zijn is niet goed genoeg. Antwerp wil in Plzen doorgaan naar de laatste voorronde van de Europa League. En ook als dat niet gebeurt, belooft Sven Jaecques nog aanwinsten.

“Wat we vorige week gedaan hebben, is mooi. Maar als we eruit gaan, zou dat zo ongelofelijk jammer zijn…” Om maar te zeggen: Antwerp en Sven Jaecques zijn in Plzen met ambitie. “We willen het afmaken”, aldus de general secretary, die in de loop van de dag ook voorzitter Paul Gheysens en sportief verantwoordelijke Luciano D’Onofrio in Tsjechië mag verwelkomen. “We hebben getoond dat we onze voet naast Plzen kunnen zetten. We mogen vertrouwen hebben.”

Antwerp wil een voorbeeld nemen aan Club Brugge, dat met dezelfde uitgangspositie - 1-0 na de heenpartij tegen Dinamo Kiev - doorstootte in de Champions League. “Die wedstrijd kan inspirerend zijn”, zegt Jaecques. “Ik was blij dat ze het gehaald hebben, dat is goed voor het Belgische voetbal. Trouwens, ik vind dat Club Brugge op vele vlakken een voorbeeld is. Hoe ze hun club qua business gestructureerd hebben en hun ploeg uitgebouwd hebben... Chapeau.”

Nog aanvallende versterking

Ook ‘The Great Old’ wil nog investeren in zijn team. En dat staat los van Europa. “We willen nog aanvallende versterking halen. En ook op het middenveld kan er nog iets bij (Steven Defour?, red.). We willen onze coach alle mogelijkheden geven. Daarnaast is het afwachten of Borges en Arslanagic meteen klaar zijn om Pius achterin te vervangen.”

Uitgaand verwacht Jaecques weinig beweging. “We gaan onze sterkhouders niet zomaar laten vertrekken. Sinan Bolat? Er is niks. En hij doet het op dit moment heel erg goed.” Doet de Turkse doelman dat ook in Plzen - door de nul te houden -, dan is de kwalificatie meteen een feit.