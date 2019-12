Straks loting Europa League: dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club en Gent Redactie

16 december 2019

08u01

Bron: Belga 0 Europa League AA Gent en Club Brugge gaan vanmiddag (om 13u) in het Zwitserse Nyon als Belgische vertegenwoordigers de trommel in voor de loting van de zestiende finales in de Europa League.

Gent won zijn groep in de Europa League en is zo reekshoofd. Voor de Buffalo’s is de kans op een - op papier - haalbare opponent zo groter. Gent-coach Jess Thorup gaf donderdagavond, na de 2-1-zege van zijn team tegen het Oekraïense Oleksandriya in de laatste groepswedstrijd, al aan dat het Deense FC Kopenhagen, een team uit zijn thuisland, zijn voorkeur wegdraagt. Thorup hoopte niet op een nieuwe verplaatsing naar Oost-Europa, genre Ludogorets of Cluj. De Buffalo’s kunnen echter ook zware tegenstanders treffen als AS Roma, Shakhtar Donetsk of Sporting Lissabon.

Club Brugge behoorde niet tot de beste vier nummers drie uit de poulefase van de Champions League en is dus geen reekshoofd. Blauw-zwart mag zich zo meer dan waarschijnlijk opmaken voor een topaffiche in de Europa League. Club-trainer Philippe Clement wil het het liefst zo lang mogelijk uitzingen in Europa en zei vrijdag te hopen op Malmö als tegenstander. De Zweden lijken vooraf de meest haalbare oppositie uit pot 1. Een confrontatie met een topteam is voor blauw-zwart evenwel veel realistischer. Met kleppers als Manchester United, Arsenal, Inter Milaan, Ajax, Sevilla of FC Porto zijn er legio mogelijkheden.

Mogelijke tegenstanders Club: Sevilla (Spa), Espanyol (Spa), Manchester United (Eng), Arsenal (Eng), Inter Milaan (Ita), FC Porto (Por), Benfica (Por), Braga (Por), Basaksehir (Tur), Ajax (Ned), Red Bull Salzburg (Oos), LASK Linz (Oos), FC Basel (Zwi), Celtic (Sch), Malmö (Zwe)

Mogelijke tegenstanders AA Gent: Getafe (Spa), Wolverhampton (Eng), Bayer Leverkusen (Dui), Eintracht Frankfurt (Dui), AS Roma (Ita), Sporting Lissabon (Por), Shakhtar (Oek), AZ (Ned), Olympiakos (Gri), Kopenhagen (Den), Rangers (Sch), APOEL (Cyp), Ludogorets (Bul), Cluj (Roe), Getafe (Spa)

Ook loting Champions League

Om 12 uur wordt er ook geloot voor de achtste finales van de Champions League. Er blijven dus nog achttien teams over op het kampioenenbal. Barcelona, Bayern München, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig en Valencia weten als groepswinnaars dat ze eerst een uitwedstrijd spelen, op 18, 19, 25 of 27 februari. Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atalanta, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Lyon en Chelsea eindigden als tweede in hun poule en beginnen thuis. De returns zijn op 10, 11, 17 en 18 maart. Clubs die bij elkaar in de poule zaten of uit hetzelfde land komen, ontlopen elkaar in de achtste finales.