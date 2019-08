Stijn Wuytens scoort voor AZ Alkmaar, dat nu tegen Antwerp speelt - Ook Sels en Dendoncker door



15 augustus 2019

23u01

Bron: Belga 0 Europa League Mats Sels heeft met Straatsburg de play-offronde van de Europa League bereikt ten koste van Lokomotiv Plovdiv. Stijn Wuytens deed hetzelfde met AZ ten koste van Mariupol en wist zelfs te scoren, ook invaller Leander Dendoncker stootte met Wolverhampton door tegen Yerevan.

De heenwedstrijd tegen Plovdiv had Strasbourg al met 0-1 gewonnen, en dus kwamen de Fransen nooit echt in gevaar. Zeker niet omdat Kevin Zohi er donderdag al na minder dan acht minuten 1-0 van maakte.

Bij Wolverhampton gebeurde het allemaal met nog net een tikkeltje meer overschot. De heenwedstrijd tegen Yerevan was met 0-4 gewonnen, vanavond in de Midlands zorgden Pedro Neto (54'), Morgan Gibbs-White (58') en Ruben Vinagre (64') in een dolle tien minuten voor 3-0. Dankzij een laat doelpunt van Diego Jota (89') werd het opnieuw 4-0. Net voor de doelpunten begonnen te vallen, na 52 minuten, was Dendoncker ingevallen voor Moutinho.

AZ had in de heenwedstrijd bij het Oekraïense Mariupol 0-0 gelijkgespeeld, maar in eigen huis liep het heel wat vlotter. Calvin Stengs (20') en Thomas Ouwejan (44') maakten er 2-0 van, Wuytens (62') zorgde voor een Belgische 3-0, na een owngoal van Yavorsky (90') werd het in het slot nog 4-0. AZ treft in de play-offronde Antwerp. De Great Old speelt eerst uit. Nog aan Nederlandse zijde stoot Feyenoord door na een 1-1 gelijkspel bij Dinamo Tbilisi, nadat de heenwedstrijd op 4-0 was geëindigd. Ook PSV, dat zijn heenwedstrijd met 0-1 won, stoot door na een 0-0 gelijkspel tegen Haugesund.

Aberdeen, waar Funsu Ojo in de basis begon maar al na twintig minuten zijn tweede gele kaart pakte, ging net als in de heenwedstrijd met 0-2 onderuit tegen het Kroatische Rijeka na doelpunten van Loncar (10') en Colak (32'). De Kroaten treffen in de laatste voorronde AA Gent.

Frankfurt tot slot, een van de grotere ploegen in actie in de derde voorronde, won zuinig met 1-0 van Vaduz uit Liechtenstein. De heenwedstrijd was op 0-5 geëindigd in het voordeel van de Duitsers.