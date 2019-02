Steun uit onverwachte hoek: Nederland supportert vanavond voor Club LPB

14 februari 2019

13u09

Bron: AD 0 Europa League Club Brugge heeft er vanavond een aantal supporters bij. Door de 1-2-thuisnederlaag van Ajax tegen Real Madrid is het zo goed als uitgesloten dat Nederland zijn rechtstreekse Champions League-ticket op korte termijn herovert. Of het moet zijn dat Club Brugge of Inter Milaan straks te hulp schieten.

Ajax kon gisteren niets toevoegen aan het puntenaantal van 30.633, waarmee Nederland elfde staat op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Die elfde plaats staat ervoor garant dat de Nederlandse kampioen van 2020 weer rechtstreeks wordt toegelaten tot de Champions League. Helaas voor onze noorderburen: Nederland is die stek vanavond mogelijk alweer kwijt aan Oostenrijk.

De naaste belager van Nederland staat nu nog twaalfde, maar hoeft maar 0,183 punt in te lopen. Met 0,2 punt voor een gelijkspel en 0,4 voor een zege is de kans groot dat Oostenrijk weer over Nederland wipt. Nederland moet dus hopen op Inter Milaan, dat het vanavond opneemt tegen Rapid Wien. Of op Club Brugge, dat Red Bull Salzburg in Jan Breydel ontvangt. Pakt één van beide Oostenrijkse clubs vanavond of in de return volgende week een punt, dan is Nederland zijn elfde plaats kwijt. In dat geval moet Ajax, de enig overgebleven Europese vertegenwoordiger van Nederland, in de return in Madrid stunten, om zo dit seizoen nog punten te kunnen scoren voor de Europese coëfficiënt.

