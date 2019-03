Sterke Mertens helpt Napoli met geniale assist voorbij Club-killer Salzburg: “Maar het begint te knagen dat ik in 2019 nog niet scoorde” GVS/YP

07 maart 2019

22u50

Bron: Eigen berichtgeving en Sporza 1 Napoli NAP NAP 3 einde 0 SAL SAL Red Bull Salzburg Europa League Napoli staat met anderhalf been in de kwartfinale van de Europa League. Dries Mertens speelde een belangrijke rol in de 3-0-zege tegen Club Brugge-killer Salzburg. De return is over exact zeven dagen.

Dries Mertens stond naast man-in-vorm Arek Milik in de spits bij Napoli. Salzburg rekende dan weer op het dodelijke aanvalsduo Daka-Dabbut, Club Brugge maakte er in de vorige ronde niet zo aangenaam kennis mee. De Oostenrijkers versierden de eerste kansjes - Napoli-doelman Meret was tweemaal attent - maar het was het Napolitaanse spitsenpaar dat het eerst furore maakte. Dries Mertens murwde zich met een geniale steekpass in de rol van aangever, Milik omspeelde doelman Walke en legde koelbloedig binnen. Napoli groeide, was baas, en klom na amper 18 minuten op een dubbele voorsprong. Fabian Ruiz - een ster in wording - zette het nummer twee uit de Serie A met een hobbelend schot op rozen. Nadien ging de Italiaanse voet van het gaspedaal. Salzburg probeerde, maar zonder succes.

Na rust sloeg Dabbur de vlam in de pan, maar Meret wilde van geen spannende tweede helft weten. Aan de overzijde besloot Mertens met een knal op de vuisten van Walke. Slechts uitstel van executie, want Onguéné verschalkte even later zijn eigen doelman. Mertens was een kop te klein bij een voorzet van Rui, de 21-jarige Kameroener zorgde dan maar voor de 3-0. Na een fijnzinnige voorzet van Mertens liet Callejon even later een vierde Napolitaanse treffer liggen. En of onze landgenoot sterk was. Na 72 minuten ging hij begeleid onder een daverend applaus naar de kant.

Salzburg ging in het slot nog duchtig op zoek naar een goal en een spannende return, maar werd niet beloond. Eerst stond de paal in de weg, nadien stopte een sterke Meret tweemaal Gulbrandsen. De heenmatch is over een week.

Mertens: “Nog niet gescoord in 2019 begint een beetje te knagen”

Dries Mertens mocht dus nog een keertje starten aan de zijde van Milik en hij deed het lang niet slecht. Hij leverde zelfs een assist voor de Pool. “Milik is iemand die op de lijn speelt, het is een echte aanvaller. Dat doet hij ook echt goed, we trainen er vaak op en je ziet dat dat dan wel lukt”, aldus de Rode Duivel, die nog steeds droog staat in 2019. “Dat begint wel een beetje te knagen ja. Ik speel wat lager, niet echt meer in de spits, maar ik scoor toch graag ook. Ik geef nu meer assists dan voorheen. Ik speel minder, maar moet het doen met de minuten die ik krijg en ik zal die zo goed mogelijk proberen te benutten. Dat is mijn werk, daar word ik voor betaald.”

Ondanks de 3-0 had Mertens toch lof voor de ploeg die Club Brugge eruit knikkerde. “Dit is een goede ploeg, een beetje met een Duitse mentaliteit. Er is veel loopvermogen aanwezig, ze zetten goed druk maar wij hebben de ruimtes die er waren goed benut. Ze bleven tot op het laatste aandringen voor die goal, gelukkig stonden we goed achteraan.”