Standard treft mogelijk Foket en Faes in laatste voorronde Europa League, Charleroi kan naar Cyprus of Polen SVL

18 september 2020

14u33 0 Europa League Als Standard volgende week het Servische Vojvodina uitschakelt, wordt Stade de Reims of Fehervar uit Hongarije de laatste horde op weg naar de groepsfase van de Europa League. Charleroi neemt het in die laatste voorronde op tegen Apollon Limassol of Lech Poznan, op voorwaarde dat de Carolo’s volgende donderdag Partizan Belgrado wippen.

Gisteren haalde Standard het nog eenvoudig van het Welshe Bala Town, en ook Vojvodina uit Servië zou de Rouches volgende week geen problemen mogen bezorgen. De laatste hindernis richting poules voor Standard wordt dan Fehervar FC uit Hongarije of Stade de Reims, de Franse club van onze landgenoten Thomas Foket, Wout Faes en Thibault De Smet. Reims eindigde vorig seizoen op een knappe zesde plaats in de Ligue 1, voor onder meer Olympique Lyon. Fehervar is de Hongaarse vicekampioen en het vroegere Videoton, de club waar Roland Juhasz (ex-Anderlecht) jarenlang speelde en waartegen AA Gent in 2012 uitgeschakeld werd in de derde voorronde van de Europa League.

De eerste Europese wedstrijd van Charleroi in vijf jaar tijd wordt er eentje tegen Partizan Belgrado. Volgende donderdag ontvangen de Carolo’s de de Servische vicekampioen op Mambourg. Bij winst treft Charleroi in de laatste voorronde het Cypriotische Apollon Limassol of het Poolse Lech Poznan. De Polen zijn beruchter voor hun fans dan voor de prestaties op het veld, maar werden afgelopen seizoen wel vicekampioen. Apollon is de nummer vier uit Cyprus.

De matchen in de laatste voorronde worden ook in één wedstrijd afgewerkt.