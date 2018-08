Standard treft met Sevilla zware dobber, ontmoet ex-Anderlechtspeler en Turkse bekerwinnaar MDB/FDZ

31 augustus 2018

15u00 0 Europa League Een absolute specialist van de Europa League, een Anderlecht-bekende en de Turkse bekerwinnaar. Voor de taken Sevilla, Krasnodar en Akhisarspor staat Standard in groep J in Europa.

Sevilla, Krasnodar en Akhisar Belediyespor. Geen ‘droompoule’ voor Standard in de Europa League. Sportief lijken er wel kansen te liggen voor de Rouches. “Er is een mogelijkheid om íets te doen”, zegt Paul-José Mpoku. “Het doel is om door te gaan.”

Michel Preud’homme toonde zich iets voorzichtiger. “We kennen Sevilla allemaal”, zei de Standard-coach. “Maar Krasnodar en de Turkse club ken ik niet à fond. Ik weet alleen dat Krasnodar een Russische ploeg met mogelijkheden is. En de Turkse club klopte onlangs nog Galatasaray in de Supercup. We willen ervaring opdoen om te groeien als ploeg.”

Sevilla: de absolute recordhouder van de UEFA Cup/Europa League

Sevilla hoeven we aan de voetballiefhebber niet voor te stellen. De Spaanse club is een specialist als het op de Europa League aankomt. Liefst vijf keer mochten ze de beker al in de lucht steken. In 2006 en 2007 onder de naam UEFA Cup, maar later deden de Andalusiërs nog straffer. Ook in 2014, 2015 en 2016 sleepten ze de oppergaai in de wacht. Sevilla is ook de club van draaischijf Ever Banega en flankspeler Jesus Navas. In de zomermercato plukten ze Aleix Vidal weg bij Barcelona die zo terugkeerde naar zijn vorige club. Ook de Portugees André Silva kwam de gelederen versterken.

Krasnodar: terugkeer van Spajic op Belgische velden

Uros Spajic heeft nog maar net de rug toegekeerd naar de Jupiler Pro League of hij strijkt al weer naar in ons land. De verdediger verliet deze zomer Anderlecht voor het Russische Krasnodar en kent Standard dan ook van de bitsige duels tussen de twee Belgische topploegen. Hij zal zijn ploegmaats ongetwijfeld inlichten dat het op Sclessin wel eens kan stuiven. Een van die ploegmakkers is de Peruviaan Christian Cueva die via het WK een transfer versierde naar Rusland. Krasnodar eindigde vorig seizoen vierde in de Russische eerste klasse.

Akhisarspor: de verrassende Turkse bekerwinnaar

Een van de verrassingen in deze Europa League, maar Akhisarspor (ook wel Akhisar) mag je niet onderschatten. Vraag dat maar aan Fenerbahce. De Turkse grootmacht stond in mei van dit jaar tegenover Akhisar in de finale van de Turkse beker en verloor die na een felle strijd met 3-2. Het redde het seizoen van Akhisar want in de competitie eindigde het op een elfde plaats. Akhisarspor won overigens ook de Turkse Supercup van Galatasaray.

De eerste speeldag van de groepsfase staat op donderdag 20 september op de planning. Op donderdag 13 december valt tijdens de zesde en laatste speeldag het doek over de groepsfase.

Standard, vorig jaar bekerwinnaar en runner-up in play-off I van de Jupiler Pro League, mocht aantreden in de derde kwalificatieronde van de Champions League. De Luikenaars botsten hier op Ajax, maar kregen ondanks de nederlaag een rechtstreeks ticket voor de poules van de Europa League.