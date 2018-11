Standard stunt tegen Sevilla! Rouches mogen dromen van Europese overwintering na zege tegen Spaanse klepper Frank Dekeyser en Xander Crokaert

29 november 2018

22u54 11 Standard STA STA 1 einde 0 SEV SEV Sevilla Europa League Haal de superlatieven maar boven. In Luik zijn ze nog aan het dansen - wat een stunt tegen Sevilla. Eviva Standard, eviva Preud’homme.

Als een mes door de boter! :hocho::star-struck: @MoussaDjenepo2 @Standard_RSCL pic.twitter.com/3eB54A4ZH2 Play Sports(@ playsports) link

De tifo van de Standard-fans was leuk, mooi. Eentje waarin ze een allusie maakten op La Casa de Papel - een popularie serie op Netflix waar acht criminelen de Koninklijk Munt van Spanje binnendringen. Het meesterbrein is El Profesor. Hij heeft de overval jarenlang tot in de puntjes gepland. Spanning verzekerd - een kijktip.

“Pleeg geen perfecte hold-up, maar creëer een huzarenstukje.”

Standard hoopte het beter te doen dan in september. Toen werd het 5-1 in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán van Sevilla. Na een desastreuze tweede helft - daar gingen de Rouches helemaal kopje-onder. Sindsdien is er veel veranderd bij beide ploegen. De Spanjaarden staan aan de leiding in La Liga, bij Standard hebben ze gaandeweg vrede genomen met de veeleisende werkwijze van Michel Preud’homme. Zowel tactisch als fysiek. Stukje bij beetje groeien ze als ploeg.

De thuisploeg startte sterk op Sclessin. Met drang naar voren, zonder angst. Goed georganiseerd in balverlies, wachtend op een kans in balbezit. Emond kopte een voorzet van Fai voorlangs, Carcela mikte naast na een individuele actie en Sevilla-doelman Vaclik had alle moeite met een voorzet van Mpoku die net voor hem botste.

Maar Standard moest oppassen voor de versnellingen van Sevilla. Het was even alle hens aan dek. Eerst kon Promes niet bij een steekbal van Banega, wat later verlengde Ben Yedder een voorzet van dichtbij over en op het half uur trapte Vazquez staalhard op de kruising. Oef!

Tussendoor kon Emond een pass van Carcela niet verzilveren. De Rouches voetbalden goed mee - Djenepo dartelde bij momenten op links, Carcela op rechts. De 19-jarige Vanheusden stuurde de verdediging - die jongen heeft íets. De flair, de naturel waarmee hij voetbalt...

Enfin, het ging goed voor de Rouches. 0-0 aan de rust. De fans geloofden er nog in, de spelers evenzeer.

Zij kwamen snedig uit de kleedkamer. Emond mocht alleen op Vaclik afgaan, maar tikte de bal te ver van de voet. Zonde. Maar geen nood voor Standard. Op het uur kwam het toch op voorsprong. Djenepo zette een snelle één-twee op met Carcela - door het hart van de Spaanse defensie - en de Malinees werkte koeltjes af. Sclessin ontplofte. De decibels met een ruk de hoogte in. Djenepo vierde zoals gebruikelijk met een telefoongebaar en een hartje voor zijn mama. ‘L’amour toujours’.

Sevilla wist het even niet meer. Overbluft door gretige Rouches. Ze gingen er met de botte bijl in. Fout na fout na fout. De ene al zwaarder dan de andere. Met de ingevallen Sarabia als exponent. Hij kreeg twee keer geel op een kwartier tijd en mocht gaan douchen.

In Luik geloofden ze er nu helemaal in. Één keer hield iedereen de adem in. Ben Yedder maakte gelijk, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Oef (bis)!

Het was zelfs Standard dat in het slot nog het dichtst bij de 2-0 kwam. Kjaer trapte bijna in eigen doel, Laifis kopte de hoekschop voorlangs en Djenepo trapte in minuut negentig nog onbegrijpelijk op de lat voor een leeg doel.

Maar een tweede doelpunt was uiteindelijk niet nodig. Standard hield stand en klopte de Spaanse leider - zij scoorden dit seizoen al vijftig doelpunten. De hand van Preud’homme is steeds meer zichtbaar bij deze Rouches. De Professor van Luik. Zijn plannetje begint te werken. Dat hebben ze ook op Sclessin gezien. “Et qui ne saute pas, n’est pas Liègeois”, zong de speaker op het eind. Dolletjes. De afwezigen hadden ongelijk.

Wat een stunt.

