Standard rekent eenvoudig af met Bala Town en stoot door naar derde voorronde Europa League Redactie

17 september 2020

21u50 10 Standard STA STA 2 einde 0 BAL BAL Bala Town Europa League Geen verbijstering op Sclessin. Standard nam in de tweede voorronde van de Europa League zoals verwacht vlot de maat van Bala Town. Tegen de club uit Wales werd het 2-0, doorduwen was niet nodig. Volgende week nemen de Rouches het op tegen het Servische Vojvodina.

Hoewel doelman Ramsay zijn uiterste best deed, was de kwalificatie halfweg al een feit. Vanheusden versierde na twintig minuten een strafschop, Avenatti klaarde de klus. Een kwartier later liet Amallah een hard schot van Gavory subtiel afwijken. Tussendoor wel één belangrijk moment aan de overzijde na een penaltyfout van Laifis. Venables trapte te zwak in, Bodart pareerde. Voorts vooral kansen voor de Rouches, maar de bezoekende doelman speelde de wedstrijd van zijn leven.

Ook na de rust eenrichtingsverkeer, al wilden de Rouches niet te veel krachten meer verspelen. Bij Bala Town was de pijp na een verdienstelijke eerste helft al snel uit. Gavory was nog dicht bij een derde Luikse treffer, net als Avenatti, maar het bleef bij twee doelpunten. Een makkelijke kwalificatie dus, volgende week donderdag nemen de troepen van coach Montanier het op tegen Vojvodina, vorig seizoen de nummer drie in de Servische SuperLiga. De Luikenaars spelen thuis achter gesloten deuren



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.