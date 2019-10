Standard neemt het op tegen Arsenal: “Dit zijn de wedstrijden waar je van droomt als kleine ‘gamin’” Frank Dekeyser in Londen

03 oktober 2019

17u30 0 Europa League Standard de Liège op bezoek bij Arsenal - voor zo’n wedstrijden leven ze in Luik. Schitteren op de ‘big scenes’. “Arsenal is een mytische club”, aldus CEO Alexandre Grosjean. “We gaan onze huid duur verkopen.”

De ogen fonkelden bij zowat iedereen gisteren op Liège Airport - ‘London’ calling.

Bij het Luikse bestuur, bij de spelers. Paul-José Mpoku - ex-Tottenham - noemt Londen zijn “second home”, de man die de social media beheert van de club was gisteren een hele dag druk in de weer. Foto’s van de Rouches, van de trainers, van het vliegtuig en beelden van de landing. Sinds de loting kijken ze uit naar dit duel. Tegen Arsenal, de finalis van vorig seizoen, in het Emirates Stadium.

De sfeer was goed. Iedereen in opperste staat van excitement. “Arsenal is de ploeg waar ik altijd naar keek als kind”, aldus Felipe Avenatti een paar weken geleden al. “Toen we hen lootten... Het is een extra motivatie.” Dat zal het straks ook zijn voor Mpoku. “Dit zijn de wedstrijden waar je van droomt als kleine ‘gamin’”, zei hij. “Zo’n match wil je elk weekend spelen. We hebben goesting om hier iets te doen. Of de prestatie van Club Brugge tegen Real Madrid hoop geeft? Ja, toch wel. Het geeft aan dat Belgische clubs kunnen rivaliseren met de topclubs.”

Maxime Lestienne vulde aan. “We gaan proberen om zonder schrik te voetballen. Niks is onmogelijk, hé. We hebben de kwaliteiten om proberen iets te rapen.”

Bij Standard hopen ze in eerste instantie niet kopje onder te gaan zoals in Sevilla vorig seizoen. Toen kregen de Rouches een 5-1-pandoering. Zolang mogelijk in de match blijven, moet het doel zijn. Mpoku: “Zo’n nederlaag als in Sevilla zal ons deze keer niet gebeuren, denk ik. We zulllen zien of we daaruit geleerd hebben. Dit is alleszins een goede test.”

CEO Alexandre Grosjean zal het graag lezen. Hij hoopt dat Standard zich zal tonen op het Europese toneel. Zoals vorig jaar op Sclessin tegen Sevilla (1-0-winst). “Arsenal is een mytische naam”, zegt hij. “Dat inspireert een ploeg altijd. Misschien kunnen we wel stunten. Onze kern is competitief en Michel Preud’homme is een winnaar. Kijk: we zijn het seizoen goed begonnen. Een tweede plaats in de competitie, doorgestoten in de beker en we wonnen onze eerste match in de Europa League. Alles ligt open, dat is positief. Alle punten die we rapen in Arsenal zijn bonus. We gaan spelen zonder complexen, onze huid duur verkopen - dat is het DNA van deze club. Pas op: Arsenal blijft een sterke club, ze haalden vorig jaar de finale van de Europa League en ze hebben veel goede, jonge spelers. Maar wij hebben niets te verliezen, alles te winnen.” Afspraak om 21 uur in het Emirates Stadium. Arsenal calling.