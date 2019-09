Standard maakt geen indruk zonder Lestienne, maar Rouches boeken wél belangrijke zege tegen Vitória ODBS/TLB

19 september 2019

20u49 6 Standard STA STA 2 einde 0 GUI GUI Vitória Guimarães Europa League Oef. Standard deed wat het moest. Winnen met 2-0 op Sclessin tegen de op papier zwakste tegenstander in zijn groep. Maar daarmee is ook alles gezegd. In de andere poulematch won Arsenal met 0-3 bij Frankfurt.

Waren het (foei!) de gele shirts? Waren het de potige Portugezen? Het vroeg aanvangsuur? Feit is: het ‘Heilige Vuur’ ontbrak bij de Rouches. 65 minuten lang een draak van een match. Tot plots, dan toch, een snedige aanval: Vojvoda met de voorzet in één tijd, Hanin die wel erg ongelukkig in eigen doel binnengleed. Een gelukje voor Michel Preud’homme en de zijnen, met veel dank aanvaard. Bastien liet vervolgens een uitgelezen kans op de 2-0 liggen, na (eindelijk) eens een goeie actie van Carcela. Mpoku werkte in blessuretijd wel opportunistisch af. Maar verder speelde Standard toch vooral met de handrem op - beducht voor het knipmes van Guimaraes.

Aan de overkant ging enkele keren het alarm af. Milinkovic-Savic was blij dat hij 2m03 groot is. De Serviër kreeg zijn kans in doel en redde knap op een kopbal. Even daarvoor, toen het nog 0-0 stond, dreigde hij even de schlemiel van de avond te worden toen hij een ongevaarlijk schot loste. Op de rebound was de keeper wel present. Om maar te zeggen: Guimaraes verkocht zijn huid duur en is, zoals MPH voorspelde, geen cadeau als club uit pot vier.

