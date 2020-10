Standard kwalificeert zich voor groepsfase Europa League na twee strafschoppen Amallah XC

01 oktober 2020

21u49 2 Standard STA STA 3 einde 1 FEH FEH MOL Fehérvár FC Europa League Standard heeft zich verzekerd van Europees voetbal. De Rouches rekenden op Sclessin af met het Hongaarse Fehérvár (3-1) en plaatsten zich zo voor de groepsfase van de Europa League.

Philippe Montanier dropte Jackson Muleka voor het eerst in de basis. De Congolees kreeg de voorkeur op Felipe Avenatti, Obbi Oularé raakte niet op tijd fit. Nicolas Raskin en Mehdi Carcela, die in de competitie tegen Zulte Waregem mochten rusten, mochten zich opnieuw tonen.

Standard begon ronduit slecht aan de partij op Sclessin. Nemanja Nikolic bleef koel na een snelle counter van de Hongaren, 0-1 na tien minuten. Vervolgens bleven de Rouches de zwakke passes opstapelen, waardoor ze moeilijk tot kansen kwamen.

Standard duwde tien minuten voor de rust het gaspedaal in. Dat leverde een kans op voor Selim Amallah, die de doelman verraste met een directe vrijschop. De grabbelende Adam Kovacsik mocht van geluk spreken dat een ploegmaat het leer in extremis kon wergwerken.

De 1-1 was al vroeg in de tweede helft een feit. Nicolas Gavory trof raak na een afstandsschot. Enkele minuten later klom Standard ei zo na op voorsprong. Zinho Vanheusden hoefde het leer na een hoekschop maar binnen te duwen, maar de kapitein trapte pardoes naast de bal.

Die misser brak Standard niét zuur op. Invaller Noë Dussenne werd neergetrokken in de zestien en Selim Amallah zette de daaropvolgende elfmeter feilloos om, 2-1. De ban was gebroken en Amallah scoorde nog een tweede maal vanaf de stip, ditmaal na een fout op die andere invaller, William Balikwisha. Eindstand: 3-1.

Standard plaatste zich zo als derde Belgische team voor de groepsfase van de Europa League. Antwerp en AA Gent waren al zeker van de poulefase, Charleroi overleefde de laatste voorronde niet. Vrijdag (om 13u) vindt in Nyon de loting voor de groepsfase plaats.

