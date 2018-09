Standard kijkt naar Carcela voor treffen met Sevilla: "Match op maat van Mehdi" Frank Dekeyser

20 september 2018

08u44 0 Europa League Standard heeft vanavond nood aan een 'coup de génie' tegen groepsfavoriet Sevilla. Wie anders dan Mehdi Carcela (29) kan daarvoor zorgen? "Ik ben niet bang om een leidersrol op te nemen."

Eddie Vedder bij Pearl Jam.

Kurt Cobain bij Nirvana.

Robert De Niro in Taxi Driver - "are you talking to me?".

Roger Federer in het tennis.

Zinédine Zidane bij Real Madrid.

Sportmannen, zangers, acteurs met wie mensen zich willen vereenzelvigen. Leading men, idolen die aanspreken.

Bij Standard zijn dat de dag van vandaag trainer Michel Preud'homme én Mehdi Carcela. De Marokkaan is Luikenaar in hart en nieren. Enfant de Sclessin. Op handen gedragen door de fans, mindere prestaties in het seizoensbegin of niet. Naar hem wordt er vanavond gekeken in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Het uithangbord van de Rouches. Carcela moet straks de ploeg dragen.

