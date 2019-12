Standard is Europees uitgeteld ondanks helpende hand Guimaraes, Rouches geven 2-0-voorsprong weg FDZ/LPB

12 december 2019

20u45 2 Standard STA STA 2 einde 2 ARS ARS Arsenal Europa League Toch even balen op Sclessin. Standard gaf de Europese kwalificatie weg tegen Arsenal - in drie minuten tijd van 2-0 naar 2-2 en Vítoria won zowaar in Frankfurt. Dan maar alles op de competitie en de beker, zeker?

Magico, magico.

Standard had magie nodig tegen Arsenal - dat wisten ze op voorhand.

De Rouches begonnen vurig aan de wedstrijd. Opgepookt door een vol Sclessin. Één kansje leverde dat op. Carcela kapte zich goed vrij, zijn schot was te zwak om Martínez te verontrusten. Vítoria SC was intussen op voorsprong gekomen in Frankfurt via Rochinha, ex-Standard.

Achteraan was het echter oppassen voor de snelle tegenprikken van de Engelsen. Smith Rowe mocht op doel afgaan van een wijkende Vanheusden, Bodart redde met de voet. Iets wat de doelman op het half uur herhaalde op een poging van Saka. Vlak voor de rust was hij dan weer alert op een schot van opnieuw Saka en een kopbal van Nelson.

Bodart is al een heel seizoen amper op een foutje te betrappen. Dat het 0-0 stond na vijfenveertig minuten voetballen, was grotendeels aan hem te danken. Voorts liep het moeizaam voor Standard. Aanvallend geen antwoord op de stevige organisatie van Arsenal.

Nog meer slecht nieuws? Eintracht Frankfurt scoorde twee keer in het slotkwartier van de eerste helft.

Bon, de Rouches kwamen met hernieuwde moed uit de kleedkamer. Met Avenatti in de plaats van Emond - meer balvastheid in de spits.

De drang naar voren loonde meteen. Bastien werd vrijgelaten aan de zestienmeter, zijn knal ging over Martínez via het been van een Arsenal-verdediger.

Het verval bij de bezoekers werd plots groot. De schwung ging eruit, ze lieten alles wat op hun beloop.

Terwijl het vertrouwen bij Standard groeide. Zij controleerden de wedstrijd. Amallah mocht aanleggen, het schot van de Marokkaan week af en ging opnieuw binnen. Tot jolijt van heel Sclessin.

Het kantelmoment kwam er een kwartier voor tijd. Fai miste een kans op 3-0 - hij had altijd moeten afleggen op Avenatti -, terwijl Lacazette er aan de overkant 2-1 van maakte. Goeie voorzet, simpel afgewerkt.

En dan ging het ineens snel. Saka zette een aanval op en werkte die zelf beheerst af. Even het gaspedaal ingeduwd.

In het slot gebeurde er niets meer op Sclessin. De tank was leeg bij de Rouches, voor Arsenal hoefde het ook niet meer. Geen Europese lente voor Standard - ze zullen balen, want Vítoria won zowaar in Frankfurt met twee goals in de laatste vijf minuten. Merde, alors.

Soit, net als vorig seizoen hebben de Rouches het Luikse publiek waar voor hun geld gegeven. Overwinningen tegen Vítoria en Eintracht Frankfurt, een gelijkspel tegen Arsenal. Uitgeschakeld met acht punten in een moeilijke groep. Al zal ontgoocheling overheersen.

Maar de echte uitdagingen wachten nu, in de komende weken. Met thuismatchen tegen Anderlecht - een Clasico is áltijd speciaal - en Antwerp voor de beker. De Great Old is altijd een lastige tegenstander voor Standard. Hard tegen hard. Preud’homme versus Bölöni. Gekke Lamkel Zé op Sclessin. Vonken en vuur.

Die matchen speelt Standard zonder Mehdi Carcela en in principe ook zonder Paul-José Mpoku - hij gaat in beroep tegen zijn schorsing van twee speeldagen. Zal weinig uithalen, denken we zo. Dat is wel een pak creativiteit en uitstraling dat wegvalt bij de Rouches.

Later deze maand volgen nog wedstrijden tegen Waasland-Beveren en AA Gent.

Eind december zullen we dus zien hoe ver Standard staat. Of ze écht een rol van betekenis kunnen spelen in de titelstrijd dit jaar.

