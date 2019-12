Standard is Europees uitgeteld ondanks helpende hand Guimaraes, Rouches geven 2-0-voorsprong weg LPB

12 december 2019

Geen kwalificatie en ook geen prestigezege voor Standard tegen Arsenal in de Europa League. De Rouches lieten in het slotkwartier een 2-0-voorsprong uit handen glippen en bleven steken op 2-2. Doodjammer, want een overwinning tegen de Gunners had finaal volstaan. Guimaraes bood Standard een helpende hand door te gaan winnen in Frankfurt (2-3), maar de Luikenaars namen het geschenk niet in dank aan.

Voor de pauze ontpopte doelman Bodart zich op Sclessin tot uitblinker met enkele flukse reddingen. Meteen erna scoorde Bastien met een afgeweken schot. Dat kunstje lukte ook Amallah, zodat Standard even mocht dromen van een stunt. Met twee goals in drie minuten zette Arsenal weer orde op zaken. Einde verhaal, zo leek het, maar omdat Guimaraes in het slot op en over Frankfurt ging, kon het plots weer voor Standard. Een derde goal was wel noodzakelijk, maar die viel helaas niet meer.

