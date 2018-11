Standard in slotfase onderuit tegen Krasnodar, Wanderson uitblinker bij Russen met doelpunt en assist XC

08 november 2018

20u45 0 FK Krasnodar KRA KRA 2 einde 1 STA STA Standard Europa League Standard leek lange tijd op weg naar een gouden driepunter, maar de Rouches moesten uiteindelijk wel hun meerdere erkennen in Krasnodar. Het werd 2-1. Uitgerekend Wanderson –de zoon van Wamberto- was de grote uitblinker bij de thuisploeg.

Krasnodar begon verschroeiend aan de partij en dwong meteen een reuzenkans af. Wanderson werkte het leer nét naast de kooi van Guillermo Ochoa. Opluchting alom bij Michel Preud’homme. Standard had het dus lastig, maar klom vanuit het niets in de twintigste minuut op voorsprong. Kostas Laifis bediende Mehdi Carcela aan de tweede paal, die vervolgens Matvey Safonov met een botsende bal verschalkte: 0-1. Nadien kwamen de Rouches zelfs enkele keren via Maxime Lestienne dicht bij de 0-2. De thuisploeg was duidelijk van slag na de openingstreffer.

Na rust pakte Wanderson uit met een prima actie, waarna hij Viktor Claesson de gelijkmaker aanbood. Maar die laatste miste onbegrijpelijk. De Russen raakten gefrustreerd, maar kregen uiteindelijk wel wat ze verdienden. De ingevallen Elin Suleymanov werd knap vrijgespeeld en schoof de 1-1 voorbij Ochoa. Enkele minuten later prikte Wanderson de 2-1 tegen de touwen. En dat was het winnende doelpunt. Krasnodar heeft zo negen op twaalf, Standard telt drie punten minder.

Preud’homme na nederlaag tegen Krasnodar: “Komt heel hard aan”

“Dit komt heel hard aan”, verklaarde Standard-coach Michel Preud’homme bij Sporza na de 2-1-nederlaag bij Krasnodar op de vierde speeldag in Europa League-groep J. De Russen maakten in de slotfase de openingstreffer van Carcela ongedaan. “We zitten in de hoek waar de klappen vallen.”

“We speelden een hele goede wedstrijd en kwamen 0-1 voor. Er waren nog mogelijkheden, maar spijtig genoeg scoorden we niet een tweede keer. Dan had er meer in gezeten. Maar qua organisatie, werklust, mentaliteit en voetbal was het goed tegen toch een sterke ploeg. Ik heb de indruk dat we hier meer kansen hebben gehad dan Sevilla (dat ook met 2-1 verloor bij Krasnodar, red.). Het had toch deugd gedaan om hier een punt te pakken.”

Preud’homme vindt de prestatie van de Rouches in Rusland hoopgevend na enkele moeilijke weken. “Ik zei tegen mijn spelers dat er nog veel zeges zullen volgen als ze met dezelfde mentaliteit en concentratie spelen in de competitie. Maar dat moeten we wel elke keer opbrengen, ook in moeilijke omstandigheden.”

Om in de running te blijven voor een Europese lente dient Standard op de volgende speeldag thuis te winnen van Sevilla. “Als ik het goed analyseer, is dat eigenlijk niet mogelijk. Maar we moeten proberen, we hebben niets te verliezen tegen Sevilla. En het kan af en toe spoken bij ons. We moeten absoluut winnen.”