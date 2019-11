Standard fopt de ref: “Hebben we slim aangepakt” XC/GVS/ABD

07 november 2019

Vreemde toestanden op Sclessin in het Europa Leagueduel tussen Standard en Eintracht Frankfurt. Twintig minuten voor tijd tikte Laifis middenvelder Rode aan nét buiten de zestien. Scheidsrechter Jug twijfelde, floot voor een overtreding, liep naar de lijnrechter en gaf na lang aarzelen en gediscussieer de gele kaart aan... Cimirot. “Heb jij de fout gemaakt?”, vroeg de arbiter zelfs aan de Bosniër, die uiteraard affirmatief reageerde om zijn ploegmakker van een uitsluiting te besparen. “Dat hebben we goed aangepakt”, reageerde Vanheusden na de wedstrijd bij Sporza.

Adi Hütter, de trainer van Frankfurt, kon zijn ogen niet geloven toen hij zag dat de verkeerde een gele prent kreeg. “Hij (Laifis, red.) moest het geel krijgen, we begrepen er niets van. Met een speler meer hadden we zeker gewonnen.”

Preud’homme: “Druk na rust bracht iets teweeg”

Standard-coach Michel Preud’homme kwam achteraf niet terug op de bewuste fase, wel weet hij maar al te goed dat de Rouches terug meedoen voor overwintering in Europa. “We merkten in de eerste helft al dat Frankfurt problemen had met onze pressing. Daarom zetten we na rust meer druk. Dat bracht iets teweeg. Nu is de spanning terug inderdaad. Het zou mooi zijn als we in onze laatste wedstrijd (op 12 december thuis tegen Arsenal, red.) nog kans zouden maken om door te stoten. Maar eerst naar Guimarães, wat ook geen gemakkelijke verplaatsing wordt.”