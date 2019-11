Standard doet slechte zaak in Europa League: Rouches spelen gelijk tegen Guimarães, Frankfurt wint tegen Arsenal Frank Dekeyser in Portugal

28 november 2019

22u56 10 Vitória Guimarães GUI GUI 1 einde 1 STA STA Standard Europa League Godverdomme, Standard. Het slechtst mogelijke scenario voltrok zich in Portugal. Opnieuw geen Europese overwinning buitenshuis voor de Rouches. En dan won Eintracht Frankfurt nog in Londen, zeg.

Hoe kan Standard zich nog plaatsen voor de 1/16de finales? De verschillende scenario’s op een rij.

Het regende oude wijven in Guimarães.

Onophoudelijk gekletter, het gaf de - zo zegt men - charmante stad een trieste aanblik. Dat was niet anders rond 20 uur plaatselijke tijd.

Het Estádio D. Afonso Henriques liep dan ook niet vol voor de komst van Standard. De Rouches konden tegen SC Vítoria een uitstekende zaak doen richting kwalificatie voor de zestiende finale van de Europa League. Door de wind, door de regen. Maar ook dwars door alles heen? De Luikse fans stonden alvast ‘chaud’.

Vítoria begon het scherpst - de eerste twintig minuten had Standard het lastig. Moeite met de omstandigheden, ze kwamen niet in hun spel. André Pereira trapte, Bodart pakte. Niet veel later ging de doelman goed plat op een poging van Sacko. De beste kans was echter voor Standard. Lestienne zette zich goed door, zijn schot werd gered door Douglas.

Aan de overkant geraakte Bruno Duarte niet voorbij Bodart na een snelle tegenaanval. En Emond... Tja, Renaud had in minuut 34 áltijd moeten scoren. De pass van Mpoku was perfect, de afwerking van de aanvaller te overhaast.

Wat later kwamen de Rouches dan toch op voorsprong. Scheidsrechter Boiko wees naar de stip na een duel tussen Bastien en doelman Douglas - de aanval die eraan voorafging was trouwens fantastisch. Maar contact was er niet, hoor. De betere fopduik.

Lestienne zette zich achter de bal en trapte binnen. Cool as ice.

Dan was het zaak voor Standard om de rust te halen zonder tegendoelpunt. Alleen: dat lukte niet. André Pereira strafte een moment van concentratieverlies in de Luikse verdediging ongenadig af. Dat ging veel te gemakkelijk. Onze collega van Rádio Fundação ging op dat eigenste helemaal uit zijn dak. Nou, nou, die brave man kan decibels produceren.

De Luikenaars gingen wel met een slecht gevoel de kleedkamer in.

Het was uitkijken hoe ze de tweede helft zouden aanpakken. Tegen een thuisploeg die alles of niets speelde. Intussen kwam op het uur het nieuws dat Eintracht Frankfurt een 1-0-achterstand had omgezet in 1-2. Verdraaide Daichi Kamada.

Vítoria zette de Rouches onder druk en kwam er bij momenten zeer gevaarlijk uit. Bodart hield de benen toe op een schot van Edwards. Standard ploeterde lange tijd na de rust - op een steeds moeilijker te bespelen veld.

Preud’homme gooide Oulare, Amallah én Duje Cop in de strijd. Alle troeven op het veld. Om nog een kwartier te pompen, op zoek naar de zege.

Amallah trapte, Douglas redde.

Amallah probeerde het nog eens, Douglas zweefde de bal uit doel - die ging mooi naar het hoekje. De slotfase was prangend. Met quasi constante druk van Standard.

Carcela zette listig voor, Amallah kon opnieuw niet afwerken. Preud’homme hield het niet meer langs de zijlijn, de brave man van Rádio Fundação ook niet.

Het bleef spannend tot de laatste minuut. Davidson trapte op doel, Bodart ging goed plat. Bastien botste dan weer op Douglas in blessuretijd. Net als vorig jaar dreigt het dus net niet te worden voor Standard in de Europa League. Dat ene moment van concentratieverlies vlak voor de rust in Portugal...

Eintracht Frankfurt hield stand in Londen. De Rouches hebben hun lot niet meer in eigen handen binnen twee weken op Sclessin.

Ze moeten zelf winnen tegen Arsenal en hopen dat Frankfurt zich verslikt in Vítoria. Of de Gunners wegzetten met 5-0.

Goh ja, wishful thinking?

