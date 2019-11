Standard doet nog mee in Europa: Lestienne schenkt Rouches in slotminuut cruciale zege tegen Frankfurt FDZ/XC

07 november 2019

Gek avondje in Luik. Standard klopte Eintracht Frankfurt op de valreep en blijft in de race om de tweede plaats.

De weg naar Sclessin was een calvarietocht in de vooravond. Regen - dan rijden de mensen ineens een pak trager - en files. Vervelend.

Het eerste half uur van Standard-Eintracht Frankfurt was evenzeer een calvarietocht. En al even vervelend.

Weinig dynamiek, weinig tempo. De processie van Echternach - drie stappen vooruit, twee achteruit.

Standard toonde in de eerste helft niet de drang naar voren die we misschien wel verwachtten vooraf. Ze speelden wél gegroepeerd. Cimirot en Bastien als uitstekende buffers voor de defensie.

Maar vooraan... Emond won geen duel tegen Hasebe, Carcela liet het afweten en Cop is Cop. Veel lopen en werken. In de zone van de waarheid liep er altijd wel iets mis.

Eintracht Frankfurt voetbalde in een zetel, zette de Rouches goed en snel vast. En de Duitsers prikten af en toe tegen. André Silva mikte op Bodart, Paciencia schoot voorlangs.

Het eerste gevaar van Standard kwam er tien minuten voor de rust. Cimirot trapte, Ronnow redde knap.

Plots ging het snel. Eindelijk leven op Sclessin.

Aan de overkant miste André Silva het onmisbare. Hij mocht een voorzet van Sow vrij inkoppen... Op de paal. Daar kwam Standard héél goed weg.

De thuisploeg dreigde nog één keer voor de rust. En hoe! Cop kwam alleen voor doel. Maar de Kroaat puntte de bal net naast.

Nog meer animo in het begin van de tweede helft. Eerst door haantjesgedrag op het veld. Hinteregger versus Carcela. Beetje duwen en trekken. Soms heeft een wedstrijd dat extra pigment nodig. Het publiek schreeuwde Standard vooruit, het duel won aan intensiteit.

Vanheusden trapte vanuit de tweede lijn op Ronnow. Even later had de verdediger meer succes. Emond kopte een hoekschop door tot aan de tweede paal, Vanheusden duwde binnen met het hoofd. Een explosie van vreugde in Luik. Het had zelfs nog mooier kunnen zijn. Emond ontsnapte aan de buitenspelval. Zijn schot ging echter voorlangs.

Maar, maar, maar...

Eintracht Frankfurt reageerde op die achterstand. De egelstelling werd verlaten, het ritme werd verhoogd. Paciencia miste zijn controle in de zestienmeter, Bodart bleef goed rechtstaan één tegen één met Kostic. Allemaal in een tijdspanne van een paar minuten.

Standard verloor de controle. Laifis maakte een fout op een gevaarlijke plaats, Kostic zette zich achter de bal en trapte onder de muur binnen. Zag je van mijlenver aankomen.

En de Cyprioot was nog niet geleerd. Een paar minuten na de gelijkmaker legde hij Rode neer aan de rand van de zestienmeter. Gelukkig voor hem en voor de Rouches had scheidsrechter Jug niet gezien wie de fout maakte én is er geen VAR in de Europa League. Cimirot claimde de fout en kreeg geel - geen rood voor Laifis. Comedy Capers.

Kostic mikte deze keer over doel.

Wat volgde was een zenuwslag. Niet voor hartlijders.

Carcela kapte zich goed vrij, Hasebe lag in de weg. Lestienne kopte slapjes in de handen van Ronnow en Emond trapte voorlangs. Kostic deed in minuut negentig hetzelfde voor de bezoekers na een vlijmscherpe counter.

Maar the best was yet to come voor Standard de Liège.

Helemaal in het slot kopte Oulare door tot bij Lestienne, die trapte koel in het hoekje.

Sclessin daverde, iedereen recht op de banken. Michel Preud’homme en co gingen uit hun dak.

De Rouches hebben alles in eigen handen de komende twee wedstrijden - uit in Guimaraes en thuis tegen Arsenal.

Rien n’est impossible, quoi.