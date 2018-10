Standard bereidt zich met open training voor op komst Akhisar: "We hebben meer kwaliteit" Frank Dekeyser

03 oktober 2018

15u01 0

Akisharspor Belediyespor. Een grote onbekende voor het Belgische publiek, maar niet voor Standard-verdediger Milos Kosanovic. Hij speelde vorig jaar op huurbasis bij Göztepe in Turkije en kan hen goed inschatten. "Ze wonnen de beker en de Supercup", zei de Serviër. "Akhisar is vooral goed tegen de grote ploegen zoals Fenerbahçe, Besiktas en Galatasaray. Ik verwacht toch een stevige match. Maar als wij voetballen zoals in Oostende, maken we een grote kans om te winnen."

Bij de Turken is het vooral oppassen voor Seleznyov. De Oekraïense spits was dit seizoen al goed voor twee goals in drie wedstrijden. "Voorts zullen ze wachten op stilstaande fases om toe te slaan. We zien morgen wel. Ik denk dat Standard op dit moment meer kwaliteit heeft dan Akhisar. Hopelijk kunnen we snel scoren. Het zal vooral van onszelf afhangen."

Ook Michel Preud'homme kent de kwaliteiten van de Turkse ploeg. "Ze nemen niet graag risico's en ze zijn heel gevaarlijk op de tegenaanval. Maar ze hebben andere wapens ook. We zullen klaar moeten zijn."