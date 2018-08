Standard - Ajax beschouwd als risicomatch: geen vrije tickets te koop voor uitduels DMM

02 augustus 2018

19u49

Bron: Belga 2 Europa League De duels in de derde kwalificatieronde van de Champions League tussen Standard en Ajax worden gecatalogiseerd als risicomatchen. Beide clubs hebben besloten geen losse kaarten te verkopen voor de wedstrijden buitenshuis.

Standard en Ajax rekenen erop dat 1.000 supporters mee zullen gaan naar de uitwedstrijden van hun club. Dat zal enkel kunnen per bus met een combiregeling. Geen enkele supporter komt op eigen houtje in het bezoekersvak. Alleen supporters die op de gezamenlijke bus zitten, krijgen toegang. De Amsterdammers raden ouders af om hun kinderen mee naar Luik te nemen.

Eerdere ontmoetingen tussen beide clubs leidden tot ernstige ongeregeldheden. In 2000 gingen fans van beide clubs voor en na een oefenwedstrijd in Luik met elkaar op de vuist.

Ook twee jaar geleden maakten beide teams het in hun onderlinge duels in de groepsfase van de Europa League te bont. Luikse fans gooiden toen in de Amsterdam ArenA vuurpijlen naar het thuispubliek. In de terugmatch op Sclessin namen fans van Ajax wraak. Zij gooiden veel vuurwerk op het veld waardoor de wedstrijd tijdelijk werd onderbroken.

Standard ontvangt Ajax op 7 augustus op Sclessin. De terugwedstrijd vindt op 14 augustus plaats in de Amsterdam Arena. De winnaar speelt tussen 21 en 29 augustus play-offs tegen Dinamo Kiev of Slavia Praag voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League. De verliezer mag zich troosten met een plaats in de groepsfase van de Europa League.