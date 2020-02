Solskjaer laat niet in z’n kaarten kijken, maar wil wel roteren tegen Club: “Met dit programma kunnen we niet anders” DMM

19 februari 2020

19u35 0 Europa League Manchester United-middenvelder Andreas Pereira kijkt uit naar het duel met Club Brugge. De Braziliaan is een halve Belg, maar speelde nog nooit op onze bodem. Ole Gunnar Solskjaer liet dan weer niet echt in z'n kaarten kijken. Het relaas van de persconferentie van Manchester United aan de vooravond van het Europa League-duel tegen Club Brugge.

“Club Brugge staat op kop in de Belgische competitie”, zei Pereira op de persconferentie naast Ole Gunnar Solskjaer. “Ik heb hun wedstrijd in de Champions League uit tegen Real Madrid (2-2) gezien. We zijn op de hoogte van hun offensieve dreiging. We moeten gefocust zijn en goed tegen hen spelen.” De Braziliaanse Belg liet verder nog optekenen dat hij blij is dat hij zijn eerste profwedstrijd in zijn geboorteland kan afwerken.

Coach Ole Gunnar Solskjaer liet niet in z'n kaarten kijken. Het wordt afwachten of de Noor morgen een B-elftal het veld opstuurt. “Met ons drukke programma moeten we roteren”, zei Solskjaer, die aangaf dat winteraankoop Odion Ighalo mogelijk zijn eerste basisplaats krijgt. “Maar we willen absoluut doorstoten in de Europa League.”

Maandag nog speelde Manchester United bij Chelsea. Daar is Solskjaer niet echt mee opgezet. “Twee dagen om te recupereren is niet veel. Voor een donderdagmatch verwacht je op zaterdag te spelen. Maar het is wat het is. Mijn spelers doen gewoon voort, ze zijn jong en fris. We spelen zeven matchen in 21 dagen. Gelukkig hebben we een grote kern. Daar moet ik gebruik van maken.”