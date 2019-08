Sinds terugkeer naar Eredivisie twijfelt niemand daar nog aan kwaliteiten Bizot: “Bij Genk is hij mentaal gekraakt” Stijn Joris

22 augustus 2019

06u30 0 Europa League Kent u Marco Bizot (29) nog? Bij Racing Genk was de Nederlandse doelman niet onbesproken, maar sinds zijn terugkeer in de Eredivisie twijfelt er daar niemand nog aan zijn kwaliteiten. Hij hield dit seizoen in alle zeven officiële wedstrijden van AZ de nul en zit opnieuw in de voorselectie van Oranje.

Bij Genk liep het anders. Guy Martens was keeperstrainer toen Bizot er in 2014 belandde. “Hij trapte in zijn eerste match tegen Cercle naast een dieptepass”, herinnert Martens zich. “In Kortrijk duwde hij een vallende bal ongelukkig in doel. Dat is blijven hangen en voor het publiek kon hij niets meer goed doen. Hij moest Köteles opvolgen en die was erg populair. Net als Moons en Verhulst, die na Brockhauser en Bailly kwamen, viel dat ook voor Marco niet mee. Hij heeft zich altijd wat geremd gevoeld. Jammer, want ik ben hem bij Groningen meermaals gaan scouten. Hij was eigenlijk een ideale keeper voor Genk. Proactief, vrij hoog meevoetballend, maar hij voelde zich nooit happy. Nederlanders aarden niet snel in Genk. Kijk maar naar Engelaar en Theo Janssen. Twee klasbakken, maar bij KRC werd het niks.”

Gevecht met fans

Erwin Lemmens nam later de fakkel over van Martens. “Marco was mentaal gekraakt”, zegt Lemmens. “Hij is daar nooit helemaal van teruggekomen omdat hij een gevecht moest leveren met de fans dat hij niet kon winnen. We hebben hard met hem gewerkt. Vooral mentaal en psychologisch, maar hij heeft zich bij Genk nooit helemaal thuis gevoeld en had nooit meer de intentie om langer in Genk te blijven.”

Eens bij AZ liep het weer helemaal los voor Bizot. In 88 officiële duels hield hij er 40 keer de nul. Hij slikt maar 1,06 doelpunt per wedstrijd én is aan een straffe reeks bezig. Hij is nog ongeslagen dit seizoen. In 630 minuten (4 Europese duels en 3 in de Eredivisie red.) slikte hij nog geen enkel doelpunt. “Dat verbaast me niets”, zegt Martens. “Hij heeft de kwaliteiten, voelt zich goed in zijn vel én is belangrijk.”

Oranje

Bizots huidige coach Arne Slot onderlijnde met plezier nog eens hoe belangrijk zijn doelman is. “Marco is tegenwoordig een speler van Oranje. Dat zegt voldoende over hoe hij de afgelopen jaren in Nederland presteerde. Als je naar het hele kalenderjaar gaat kijken, komen er nog een aantal (10, red.) clean sheets bovenop de 7 van dit seizoen. Daar heeft Marco een groot aandeel in.”