Simeone hoopt op verlengd verblijf van Griezmann: "Sportief zijn we niet zo ver verwijderd van teams die dieper in buidel kunnen tasten" TLB

17 mei 2018

06u53

Bron: Belga 0 Europa League Diego Simeone hoopt op een verlengd verblijf van sterspeler Antoine Griezmann bij Atlético Madrid, ook na zijn vertoning in de finale van de Europa League woensdagavond. "Ik twijfel er niet aan dat hij bij ons kan blijven", zei Simeone na de 3-0 overwinning tegen Olympique Marseille in Lyon. "Sportief zijn wij niet zo ver verwijderd van de teams die dieper in de buidel kunnen tasten."

Griezmann leidde zijn team met twee doelpunten naar de zege. Kapitein Gabi scoorde het derde doelpunt.

Al weken wordt Griezmann in verband gebracht met FC Barcelona. Een opstapclausule maakt zijn overgang mogelijk deze zomer naar de Catalanen. De 27-jarige Fransman wou niet ingaan op de transfergeruchten. "Het is niet het moment om over mijn toekomst te praten. Ik wil vandaag genieten."