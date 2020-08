Shaktar stoot makkelijk door, Oekraïeners krijgen maandag Lukaku tegenover zich Redactie

11 augustus 2020

22u50 0 Shakhtar Donetsk SHA SHA 4 einde 1 BAS BAS FC Basel Europa League Romelu Lukaku kijkt maandag Shaktar Donetsk in de ogen in de halve finales van de Europa League. De Oekraïeners hadden weinig moeite met Basel in de kwartfinales en wonnen met makkelijke 4-1-cijfers in Gelsenkirchen.

Halverwege leidde Sjachtar, met (officieel) 7 Oekraïners en 4 Brazilianen in het basiselftal, al met 2-0. Júnior Moraes opende de score, door raak te koppen na een hoekschop van Marlos. Hij was simpelweg eerder bij de bal dan doelman Djordje Nikolic.

De voorsprong werd groter, nadat Fabian Frei een schot van Taison dusdanig van richting veranderde dat het in zijn eigen doel verdween. Taison kreeg de treffer, zijn 13de in de Europa League over meerdere seizoenen, wel op zijn naam. Een kwartier voor tijd besliste Alan Patrick met het benutten van een strafschop het duel. Dodo maakte er in de slotminuten 4-0 van.

Shaktar komt maandag in de halve finales uit tegen Romelu Lukaku en Inter. In de andere halve finale staan Sevilla en Manchester United tegenover elkaar.



