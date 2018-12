Sander Berge aast op revanche tegen Sarpsborg: "Toen was het mannen tegen jongetjes. Mag niet meer gebeuren" Stijn Joris

13 december 2018

00u00 0 Europa League Racing Genk had de groepswinst al op zak kunnen hebben, maar moet vanavond toch nog aan de bak. Voor Sander Berge (20) staat er nog nét iets meer op het spel. Heel zijn thuisland kijkt straks mee wanneer hij hoopt zijn landgenoten van Sarpsborg uit te schakelen.

Sarpsborg diende Genk in Noorwegen zijn eerste én zwaarste nederlaag van het seizoen toe. Sander Berge maakt zich sterk dat de Limburgers zich niet opnieuw laten vangen. "Die nederlaag heeft me achtervolgd. Bij de nationale ploeg hebben de spelers en de pers me er zo vaak aan herinnerd dat ik dat niet nog eens wil meemaken. Eén keer mogen ze winnen, maar zeker geen twee. We willen één van onze doelen voor dit seizoen binnenhalen: Europees overwinteren. In Malmö lieten we die kans al liggen. Nu moet het gebeuren."

