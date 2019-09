Saint-Etienne is op zijn hoede voor AA Gent: “Vooral opletten voor David”



Saint-Etienne is op zijn hoede voor AA Gent. ‘Les Verts’ eindigden vorig seizoen vierde in de competitie, maar intussen hebben ze hun competitiestart gemist met een povere 5 op 15. “We kenden een moeilijke start, maar we voetbalden beter dan de cijfers laten uitschijnen”, zegt aanvoerder Loïc Perrin. “Kleine foutjes deden ons telkens de das om. We maken de kansen ook niet af in onze betere periodes. Maar met onze ervaren groep moeten we de knop kunnen omdraaien voor de Europa League.”

“We hebben de ploeg van AA Gent grondig geanalyseerd”, voegt coach Ghislain Printant daar aan toe. “De ploeg is héél goed begonnen aan het seizoen, zeker thuis. Gent speelt op balbezit, met een hoge pressing op de tegenstander. Het is een ploeg die de tegenstander in de fout probeert te duwen. We moeten zorgen dat we daar niet in trappen. Individueel viel vooral Jonathan David me op. Het is een speler met veel kwaliteiten, die nog makkelijk scoort ook.”

“Ik kende mijn landgenoot Elisha Owusu niet”, zegt Perrin. “Maar ik heb hem leren kennen in de video-analyses die we voorgeschoteld kregen. Sowieso moeten we op onze hoede zijn. Het Belgisch voetbal straalt veel uit met zijn nationale ploeg, maar ook het clubvoetbal schat ik hoog in. De Belgische competitie is er een met veel engagement. Gent beschikt over flink wat internationals, ook al zijn dat niet allemaal Belgen. Maar we willen graag overwinteren in Europa. Dan is het belangrijk dat je een resultaat neerzet in je eerste match, want die zet de toon voor wat volgt.”