Ruud Vormer 4 tot 6 weken out: “Er alles aan doen om klaar te geraken voor bekerfinale” XC/NP

25 februari 2020

15u55

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 38 Europa League Flinke domper voor Club Brugge. Ruud Vormer en Emmanuel Dennis reizen niet mee naar Manchester voor de return in de 1/16de finales van de Europa League. De Nederlandse kapitein is zelfs 4 tot 6 weken buiten strijd, waardoor de bekerfinale plots onzeker is. “Maar ik zal er alles aan doen om klaar te geraken”, reageert hij.

Vormer blesseerde zich net zoals Dennis in het competitieduel tegen Charleroi. De Nederlander heeft een scheurtje in de ligamenten van de knie en is 4 tot 6 weken buiten strijd. De bekerfinale tegen Antwerp (22 maart) wordt een race tegen de tijd.

“Natuurlijk is het balen dat ik niet mee kan afreizen naar Manchester”, aldus Vormer op de website van Club Brugge. “Ik kreeg een kwalijke trap tegen de knie in onze thuiswedstrijd tegen Charleroi en bleef hinder ondervinden. Onderzoek vandaag wees uit dat ik enkele weken aan de kant zal moeten blijven. De bekerfinale is mijn volgende doel nu, ik zal er echt alles aan doen om er dan terug te staan. Voor donderdag zal ik keihard supporteren. We hebben een sterke kern en ik ben er zeker van dat de jongens zich daar ook zonder mij zullen tonen.”

Club ook zonder Balanta

Ook Eder Balanta ontbreekt in de selectie tegen Manchester United. Het Colombiaanse breekijzer op het middenveld is geschorst. De ploeg van Philippe Clement staat na het 1-1-gelijkspel in Jan Breydel voor een zware opdracht op Old Trafford als het wil doorstoten naar de achtste finales van de Europa League. De wedstrijd begint donderdag om 21 uur.

🆕 Kapitein Ruud Vormer en aanvaller Emmanuel Dennis reizen niet mee af naar Manchester. Beiden zijn onvoldoende hersteld van een contact in de match tegen Charleroi. Ontdek hier de 22 namen. #MNUCLU pic.twitter.com/wEPwAuslt8 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link