Rouches ontvangen ambitieuze Vertonghen, Liverpool-icoon Gerrard en Charleroi-killer op Sclessin GVS

02 oktober 2020

14u46 0 Europa League Benfica, Rangers en Lech Poznan. Dat zijn de tegenstanders van Standard in de groepsfase van de Europa League. Dat betekent: Jan Vertonghen, Steven Gerrard en de boeman van Charleroi op Sclessin. Alles wat u moet weten over de drie opponenten van de Rouches.

Benfica

Stadion: Estádio da Luz (66.147)

Trainer: Jorge Jesus (Por)

Palmares: 37x kampioen van Portugal, 26x Beker van Portugal, 2x Europacup I, 7x Portugese League Cup, 8x Portugese Supercup

Benfica eindigde vorig seizoen als tweede in de Primeira Liga, na eeuwige rivaal FC Porto. Met succescoach Jorge Jesus - die vorige zomer na vijf jaar van omzwervingen terugkeerde naar Lissabon - mikt het dit jaar opnieuw op het allerhoogste in eigen land. Wie daarbij moet helpen: Jan Vertonghen. De 33-jarige Rode Duivel gaat een nieuwe sportieve uitdaging aan in Portugal. “Ik kom hier om prijzen te pakken”, klonk het vol ambitie. Overigens is er nog een Belg aan het werk in het Estádio da Luz. Mile Svilar is echter niet de eerste keuze onder de lat. Voorts is het opletten voor Darwin Nunez, Benfica legde 24 miljoen euro op tafel voor de spits. In de derde voorronde van de Champions League liep het mis tegen PAOK.

Rangers

Stadion: Ibrox Stadium (50.947)

Trainer: Steven Gerrard (Eng)

Palmares: 54x kampioen van Schotland, 33x Beker van Schotland, 27x Schotse League Cup, 1x Europacup 2

Traditie ten top. Voor een negende keer op rij moesten de Rangers de Schotse titel aan Celtic laten. Vorig seizoen werd de club van coach en Liverpool-icoon Steven Gerrard dus opnieuw tweede. In de voorrondes van de Europa League werd achtereenvolgens gewonnen van Lincoln City, Willem II en Galatasaray. Wie de selectie afschuimt, merkt meteen twee opvallende namen. Ianis Hagi kende een mislukte passage bij Racing Genk, Kemar Roofe verliet afgelopen zomer Anderlecht voor de Rangers. Ondanks zijn 37 jaar is Jermain Defoe nog steeds een gevaarlijke klant in de zestienmeter. Door corona zal de magische sfeer in het Ibrox Stadium wel iets minder magisch zijn - het beperkte publiek kan een voordeel zijn voor Standard.

Lech Poznan

Stadion: Stadion Miejski (42.837)

Trainer: Dariusz Zuraw (Pools)

Palmares: 7x kampioen van Polen, 5x Beker van Polen, 6x Poolse Supercup

De killer van Charleroi. De Carolo’s verloren gisteren met 1-2 van de Poolse vice-kampioen en zagen hun Europa Leaguedroom uit elkaar spatten. Wat we onthouden: Lech Poznan verraste de leider uit de Jupiler Pro League door een voortvarende start, maar nadien nam Charleroi in het spel wel de bovenhand. Bekende namen heeft Poznan niet, maar het staat wel bekend om zijn fanatieke aanhang. Maar ook hier heeft Covid-19 het laatste woord.