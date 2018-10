Rouches nog niet uitgeteld: Laifis schenkt Standard in extra tijd met fraaie kopbal de drie punten tegen Krasnodar Frank Dekeyser & Mike De Beck

25 oktober 2018

22u53 2 Standard STA STA 2 einde 1 KRA KRA FK Krasnodar Europa League Wat zag het er benard uit voor Standard aan de rust. 0-1 achter tegen Krasnodar na een doelpunt van Ari. Na de pauze zetten de troepen van Michel Preud’homme de scheve situatie echter helemaal recht. Met een heerlijk vluchtschot van Renaud Emond en een rake nekslag van Laifis in de toegevoegde tijd: 2-1. Feest op Sclessin.

Standard pakte tegen Krasnodar met een ongeziene voorlinie uit. Carcela en Emond wisselden van positie, maar nog opvallender was de keuze voor Fai als links voor. Na een onwennige eerste helft gooide Preud’homme het over een andere boeg en hij kreeg nog helemaal gelijk.

Michel Preud’homme is geen man van impulsieve of ondoordachte beslissingen, maar de voorlinie die hij vanavond aan de aftrap bracht, deed toch wat wenkbrauwen fronsen. Fai moet toch ook vreemd opgekeken hebben. De Kameroener speelt doorgaans op beide backposities. Plots stond hij als linksvoor op het tactisch bord. Om de oprukkende Petrov op te vangen? Het is de enige reden die wij konden verzinnen. Aanvallend had Fai moeite met de looplijnen en positie kiezen. Het spel speelt zich doorgaans voor hem af en nu moest hij helemaal anders gaan denken. Druk zetten op verdedigers en zich aanspeelbaar opstellen op de helft van de tegenstander, het zit normaal niet in zijn takenpakket. Bovendien profiteerde Petrov handig van die ene keer dat hij van Fai vrije baan kreeg. Knappe assist voor Ari die de 0-1 moeiteloos tegen de netten joeg.

Emond op rechts en Carcela in een vrije rol als diepste man, dat was niet nieuw. Bij Emond weet je wat je hebt. De Luxemburger zwoegt altijd. Die loopt als het moet 180 minuten lang gaten dicht op die flank, maar aanvallend brengt hij er niet wat Carcela vermag. Ook hier leek Preud’homme wat extra zekerheid te willen inbouwen. Vreesde hij de snelle omschakeling van de Russen? Hij onderschatte Krasnodar duidelijk niet. Over Carcela gesproken. Compleet afwezig voor rust. Verkeerde acties en slechte keuzes. Preud’homme gooide het na die eerste 45 minuten over een andere boeg. De 4-2-3-1 werd een 4-4-2. Djenepo kwam erin. Emond ging centraal in steun van Carcela spelen en Fai verhuisde naar de rechterkant. Standard kwam in de match. Emond pakte met een heerlijke goal uit en Carcela had dé kans op de 2-1, maar zijn schot trof de binnenkant van de paal. Krasnodar - echt geen onaardige ploeg - bleef het gevaarlijkst, maar Standard kon in die tweede helft wat 45 minuten in de verste verte niet lukte: dreigen. De Rouches vonden wat aanknopingspunten terug en boden veel meer weerwerk.

Met Lestienne en Bastien haalde Preud’homme nog twee vooruit voetballende jongens van de bank. Sá kreeg geen speelminuten. Carcela bleef 90 minuten lang de diepste man. Een positie waarin hij toch nog moet bewijzen dat hij écht rendement kan halen. De vrijheid die hij er krijgt, zal hem ongetwijfeld bevallen, maar met de rug naar doel is hij toch niet de meest nuttige optie. Ach, we kunnen nog uren doorbomen over de ideeën van Preud’homme. Laifis maakte die discussie in blessuretijd overbodig.

Gouden punten voor Standard dat nu net als Krasnodar zes punten telt in groep J. Net als Sevilla overigens. De Spanjaarden haalden thuis tegen Akhisarspor met 6-0-cijfers zwaar uit en staan net als Standard en Krasnodar dus gedeeld aan de leiding.