Romelu Lukaku trapt Inter naar kwartfinales Europa League NVK/ABD

05 augustus 2020

22u54 10 Internazionale INT INT 2 einde 0 GET GET Getafe CF Europa League Met dank aan Romelu Lukaku. ‘Big Rom’ heeft Inter Milaan naar de kwartfinales van de Europa League geloodst. De Rode Duivel scoorde de openingstreffer in een 2-0-zege tegen Getafe.

Een half uur lang was Getafe beter dan Inter. Tot Romelu Lukaku de puntjes op de i zette. Een middelmatige diepe bal veranderde de Rode Duivel in goud. Intelligent de bal afgeschermd. Zijn sterke onderarmen hielden zijn bewaker in bedwang. En hoe hij de botsende bal overhoeks op de slof nam, grensde aan de perfectie. Goal nummer 30 van het seizoen voor Big Rom - 23 in de Serie A, twee in de Champions League, twee in de Coppa, en nu drie in de Europa League.

De 1-0 leek het keerpunt te zijn. De hoge druk van Getafe viel weg. Maar in de tweede helft vervielen de Italianen in slordigheden. Inter-doelman Handanovic moest een paar keer gevat tussenkomen. De VAR hielp Getafe nog door een terechte penalty toe te kennen na hands van Godin. Alleen trapte de nonchalante Molina grandioos naast. Aan de overzijde miste Lukaku met rechts een reuzenkans. Maar de ingevallen Eriksen stelde de kwalificatie voor de kwartfinale veilig voor Inter. Zondag wacht (hoogstwaarschijnlijk) een duel tegen Bayer Leverkusen, dat het met een 3-1 bonus opneemt tegen Rangers.

De 1-0 van Lukaku:

Big Rom met zijn 3⃣0⃣ste doelpunt in het shirt van @inter! 🔥 pic.twitter.com/cH3gCqnseL Play Sports(@ playsports) link



