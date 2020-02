Romelu Lukaku tegen Ajax-killer Getafe, Sevilla-AS Roma is blikvanger van achtste finales Europa League ABD

28 februari 2020

13u48

Bron: Belga 0 Europa League Het duel tussen het Spaanse FC Sevilla en het Italiaanse AS Roma is de blikvanger van de achtste finales in de Europa League, zo wees de loting van vrijdagmiddag in het Zwitserse Nyon uit.

Belgisch teams gingen er niet meer in de trommel. Club Brugge ging na een moment van zinsverbijstering van verdediger Simon Deli met 5-0 onderuit bij Manchester United, dat in de heenwedstrijd in Brugge een 1-1 gelijkspel had afgedwongen. AA Gent werd de dupe van de 1-0 nederlaag van vorige week in Rome en had aan het 1-1 gelijkspel in de Ghelamco Arena niet genoeg om door te stoten. De Romeinen staan nu wel voor een lastig duel met Sevilla, dat tussen 2014 en 2016 de Europa League drie keer op rij won. Met het Inter van Romelu Lukaku tegen Ajax-killer Getafe staat er overigens nog een tweede Italiaans-Spaans duel in deze achtste finales op het programma.

Voor het Manchester United van Andreas Pereira kwam LASK uit de bus. Eind vorige zomer werden de Oostenrijkers uit Linz nog uit de groepsfase van de Champions League gehouden door Club Brugge. Doelman Koen Casteels neemt het met Wolfsburg op tegen het altijd lastige Shakhtar Donetsk. Leander Dendoncker moet met Wolverhampton Wanderers naar Olympiakos, dat donderdag voor een stunt zorgde door Arsenal uit het toernooi te kegelen. Basaksehir ontmoet het Deense FC Kopenhagen, terwijl Rangers en Bayer Leverkusen tegenover elkaar staan. Het Zwitserse FC Bazel neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Eintracht Frankfurt en RB Salzburg. Dat duel wordt vrijdagavond afgewerkt.

De heenwedstrijden worden op 12 maart afgewerkt, de terugwedstrijden een week later op 19 maart.