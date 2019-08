Rodrigues schiet Antwerp op voorsprong tegen Plzen met fantastische plaatsbal TLB

08 augustus 2019

20u14

Bron: VTM Nieuws 0

Antwerp neemt het op dit moment op tegen Viktoria Plzen in de Europa League-voorronde. De ‘Great Old' leidt in de heenmatch met 1-0, danzij een geweldige treffer van Ivo Rodrigues. De Portugees krulde de openingstreffer op het halfuur prinsheerlijk in de verste (boven)hoek. Bekijk de knappe goal in bovenstaande video.

Kijk HIER live naar de match!