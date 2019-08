Rodrigues bezorgt Antwerp met héérlijke goal kleine bonus voor terugwedstrijd in Plzen MMP / DMM

21u25 6 Antwerp ANT ANT 1 einde 0 VIK VIK Viktoria Plzen Europa League Antwerp heeft z’n eerste Europese match in meer dan twintig jaar tijd winnend afgesloten. In de heenmatch van de derde voorrondes van de Europa League werd het 1-0 tegen Viktoria Plzen. Ivo Rodrigues scoorde de enige goal van de wedstrijd.

Waar was u ergens in de zomer van 1994? Antwerp speelde toen zijn laatste wedstrijd in de UEFA Cup tegen Newcastle. Na 25 jaar afwezigheid mocht The Great Old zich vandaag in het Koning Boudewijnstadion eindelijk opmaken voor z’n Europese comeback. Tegenstanders met dienst: de Tsjechen van Viktoria Plzen.

Onder de indruk was Antwerp allerminst. Het stamnummer één begon met lef en enthousiasme aan de match. Viktoria Plzen had het niet onder de markt met Antwerp. Al helemaal niet toen uitblinker Ivo Rodrigues op het halfuur de openingsgoal in de winkelhaak borstelde. 1-0: de Heizel kolkte.

Ook na de pauze zag Antwerp-coach Laszlo Bölöni een te duchten elftal. De 2-0 ging een paar keer in de lucht, scoren lukte niet. Plzen probeerde met het verstrijken van de minuten nog voor de gelijkmaker te gaan, maar ook de Tsjechen vonden de goal niet. Antwerp trekt zo met een kleine bonus naar Tsjechië. Gaat ‘The Great Old’ nog een ronde verder in de Europa League? Het antwoord volgende week.