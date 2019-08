Rijeka gaat voor een goaltje in Gent: "We zullen onze kansen krijgen" Redactie

21 augustus 2019

20u48

Bron: Belga 0 Europa League Igor Biscan, de coach van NK Rijeka, morgenavond (om 20u30) de tegenstander van AA Gent in de Europa League, maakt een zelfverzekerde indruk. De Kroaat, als speler Champions League-winnaar met Liverpool, erkent de kwaliteiten van AA Gent, maar rekent toch op een goed resultaat in de Ghelamco Arena.

"Gent is zeker favoriet", begon Biscan. "Het is een team met enkele individuele topspelers, zoals Vadis Odjidja, Roman Yaremchuk, Jonathan David en Yuya Kubo. Hun kwaliteiten liggen vooral in het offensieve gedeelte. Ze hebben de voorbije jaren sterke resultaten geboekt, maar wij willen hier een resultaat neerzetten. Het doel bij een uitmatch is altijd een goaltje meepikken. Als we het dan achteraan gesloten kunnen houden, zou dat fantastisch zijn. Ik moet mijn ploeg nauwelijks motiveren voor zo'n matchen. Mijn team is altijd klaar om een topprestatie neer te zetten."

Aanvaller Antonio Colak, die in Duitsland werd geboren en er speelde voor onder meer Karlsruher, Nürnberg, Kaiserslautern, Hoffenheim en Ingolstadt, beaamde de woorden van zijn trainer. "We hebben Gent veel zien spelen", liet hij noteren. "We kennen hen goed. Het is een aanvallend sterk team, met veel kwaliteit in de kern. Maar wij hebben onze kans hier. We willen scoren. We staan achteraan sterk, dus het zou prachtig zijn ook nog te scoren. Daarvoor zijn we naar hier gekomen."