Refaelov en Hairemans in koor: “Hadden misschien wel meer moeten scoren” TLB

08 augustus 2019

21u56

Bron: VTM Nieuws 0

Antwerp won met 1-0 tegen Viktoria Plzen in de heenmatch van de derde voorronde van de Europa League. Een goede uitgangspositie voor de ‘Great Old’, maar volgens Lior Refaelov en Geoffry Hairemans had het nog beter gekund. “We hadden misschien nog wel meer kunnen scoren”, zei het duo in koor voor de microfoon van VTM Nieuws. Bekijk hun reacties, én die van doelpuntenmaker Ivo Rodrigues, hieronder.

De reactie van Refaelov:

De reactie van Hairemans:

De reactie van Rodrigues: