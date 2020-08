Recordman Lukaku wijst Inter de weg, Rode Duivel bekroont beresterke match met winnende goal DMM

10 augustus 2020

22u55 10 Internazionale INT INT 2 einde 1 LEV LEV Bayer 04 Leverkusen Europa League Inter en Romelu Lukaku staan bij de laatste vier in de Europa League. De Italianen waren in de kwartfinales Bayer Leverkusen de baas met 2-1. Lukaku scoorde in zijn negende, opeenvolgende wedstrijd in de Europa League de winning goal. Een record.

In de Gazzetta dello Sport werd hij nog maar eens vergeleken met de Braziliaanse Ronaldo. En alsof het hem aan geen motivatie ontbrak, bewees Romelu Lukaku tegen Leverkusen nog maar eens waarom hij de beste Inter-spits in jaren is. De Rode Duivel zorgde al in de openingsminuut voor vuur. De Duitsers waren gewaarschuwd.

Nochtans had Lukaku met Tah en Tapsoba geen sukkels in z’n rug. De Rode Duivel heeft een imposante tors, maar ook de twee in het hart van de Leverkusen-defensie beschikken over wat ze een kathedraal van een lichaam noemen. Het zou voor Lukaku 90 minuten lang een potje lijf-aan-lijf worden.

En toch bezorgde Big Rom z’n bewakers nachtmerries. De 1-0 viel er op het kwartier, nadat Lukaku er net niet in geslaagd was om vanuit de draai af te drukken. De bal kwam bij Barella terecht die met een puntertje binnen duwde. Iets later een soortgelijke situatie waarin de Rode Duivel wel kon toeslaan: 2-0.

🇧🇪 Romelu Lukaku has 16 goals in 30 UEL games so far...@RomeluLukaku9 | #UEL pic.twitter.com/iKuQSlzzrN UEFA Europa League(@ EuropaLeague) link

Lukaku tekende met zijn goal voor een record. Nooit eerder slaagde er iemand in om in negen opeenvolgende matchen in de Europa League te scoren. Leuk voor de statistici, maar de Rode Duivel speelde vooral ook een steengoeie match. Altijd aanspeelbaar, altijd sterk met twee monsters in z’n rug.

Leverkusen had via Havertz een snelle aansluitingstreffer beet, maar Inter bleef baas over de wedstrijd. Ook in de tweede helft kwamen de Italianen niet écht in de problemen, al bleven de Duitsers het in zwoele avondtemperaturen wel verdienstelijk proberen - zonder succes.

Ook Lukaku kreeg nog wat mogelijkheden. De Rode Duivel zag twee penalty’s door de VAR door de neus geboord. In het absolute slot pakte de spits uit met een fenomenale ren, maar ook die fase werd afgefloten. Veel maakte het niet meer uit. Inter had de kwalificatie beet. En Big Rom, die is weer een record rijker.

RECORD: Romelu Lukaku is de eerste ooit die in 9 opeenvolgende wedstrijden van de Europa League scoort



