Recordman ‘EuRomelu’ is koning van de Europa League: “Zo hebben we Lukaku nog nooit gezien!” ODBS

11 augustus 2020

09u52

Bron: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport 1 Europa League Wat een debuutseizoen. Na een nieuwe knalprestatie tegen Leverkusen, staat de teller van Lukaku op 31 goals. Tussen Inters absolute clublegendes. De ‘Gazzetta dello Sport’ gaf hem met een 7,5 de hoogste notering van allemaal: “Lukaku domineert”. Koning van de Europa League. ‘Euromolu’, kopt de ‘Corrriere dello Sport’.

Aan de 37 goals van Eto’o in zijn debuutseizoen zal hij niet meer geraken, maar met nog (mogelijk) twee matchen is de Braziliaanse Ronaldo wel in zicht. ‘Il Fenomeno’ scoorde er in zijn debuutseizoen 34. In zijn huidige vorm, kan het voor de Rode Duivel. Maandag wacht de halve finale tegen de winnaar van Shakhtar Donetsk versus FC Basel (match van vanavond), op vrijdag 21 augustus kan Lukaku na een finale tegen misschien wel ex-club Man United de Europa League-trofee in de lucht steken.

Twee records voegde hij in Düsseldorf aan zijn stats bij Inter toe. Het was de zesde Europese wedstrijd op rij waarin Lukaku raak trof voor Inter en bovendien ook de negende Europa League-wedstrijd na elkaar dat de Rode Duivel de netten deed trillen. In 2014 startte hij die reeks bij Everton. Niemand deed ooit beter. Lukaku, bezig aan zijn productiefste seizoen ooit, heeft nu ook 15 uitgoals gemaakt voor Inter. Zeventig jaar geleden is het dat een speler van Inter dat voor elkaar kreeg. In 1949-1950 liet Stefano Nyers er ook 15 optekenen.

Lukaku blijft er bescheiden onder. Het vizier op glorie. “Het is geen kwestie van records, het gaat om de overwinning”, sprak hij bij Sky Sports. De man van de match? “Doe maar Barella (maker van de 1-0, nvdr). In de laatste wedstrijden speelde hij erg goed. Een geweldige speler, met veel persoonlijkheid.” Oog voor wat nog beter kan. “Fysiek staan we sterk en mentaal groeien we, maar we moeten nog meer doen. Naar het einde van toe kwamen we toch nog in moeilijkheden en aanvallend maakten we niet altijd de juiste keuzes. Ik zal enkele dagen nodig hebben om te herstellen, maar er zijn geen excuses meer. Elke match is nu een finale.”

Het is duidelijk: ‘Big Rom’ is klaar voor een nieuwe prijs op zijn palmares, na die ene landstitel bij Anderlecht. Conte bewierookte hem nog wat meer. “Wat een fantastisch seizoen van Lukaku. Zo hebben we hem nog nooit gezien!”

In het bewuste maidenjaar van Ronaldo en zijn 34 goals, wonnen ze de toen nog Uefa Cup. 3-0 tegen Lazio in Parijs, na onder andere een geweldige individuele goal van de Braziliaan. Doet Lukaku in het RheinEnergieStadion van FC Keulen Ronaldo’s geest in het Giuseppe Meazza helemaal verdwijnen?

