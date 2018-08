Rechtsachter van Feyenoord illustreert Europees debacle met abominabele inworp: "We vragen ons allemaal af hoe zoiets kan" DMM

17 augustus 2018

07u33

Europa League In alles ligt Feyenoord ver voor op AS Trencin, maar toch liet de Rotterdamse club zich in de derde voorronde van de Europa League aftroeven door de bescheiden Slovaakse club.

De onthutsende nederlaag van vorige week in Slovakije (4-0) bleek gisteren voor Feyenoord niet meer te repareren, ondanks een vroege voorsprong via Botteghin en een karrenvracht kansen op meer doelpunten bleef het in de Kuip bij 1-1. "Wij dachten allemaal dat we zouden doorgaan, dat dacht iedereen'', vertelde verdediger Eric Botteghin na de wedstrijd.

Een antwoord op de vraag hoe het kon dat Feyenoord over twee duels met liefst 5-1 moest buigen voor Trencin, kon of durfde niemand van de Rotterdamse club geven. Botteghin: "Dat vragen we ons allemaal af, al maakten we wel bitterweinig kansen af. Ik had in mijn eentje al een hattrick kunnen maken'', mompelde Botteghin.

Feyenoord verloor zo 7 van zijn 8 laatste Europese wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling. Een wel heel mindere reeks die overigens nog eens in de verf werd gezet door rechtsachter Bart Nieuwkoop. Die ging stevig de mist in bij een inworp, wat de lachers uiteraard nog meer op de hand haalde.

Alsof de 1-1 niet erg genoeg is... 🤭😂 #feytre pic.twitter.com/1bub3q8d1j Shareena(@ Shareena1983) link

Feyenoord is nu in 7 van zijn laatste 8 Europese knock-out wedstrijden uitgeschakeld.#feytre #EuropaLeague #UEL GracenoteNetherlands(@ GracenoteNL) link