REACTIES. “Niet van de poes” en “toch wat outsider in deze groep”: zo reageren Belgische clubs op loting FDZ/MVS

02 oktober 2020

15u05 0 Europa League De loting zit erop, onze Belgische teams weten waar ze aan toe zijn in hun jacht op een Europese overwintering. Aan grote namen geen gebrek, met onder meer Tottenham en Benfica. Bij Antwerp en Standard zijn ze zeker niet ontevreden met hun poules, al weten ze dat het niet makkelijk zal worden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

“Wij zijn op zich wel tevreden met deze loting”, klinkt het bij Sven Jaecques, algemeen directeur bij Antwerp. “We hadden graag een uitkomst gehad waarbij we een sportieve kans hadden én ook een absolute topaffiche. Die twee voorwaarden zijn ingevuld denk ik, al moet je altijd voorzichtig zijn met het uitspreken van een ‘sportieve kans’. Maar het Antwerp van vandaag is ambitieus genoeg om met gevoel voor realisme én veel vertrouwen richting poulefase te trekken.”

“Tottenham is een topploeg in de Premier League, met een fantastisch stadion: heel mooi dat we die treffen. Ludogorets is vandaag de meest onbekende voor ons, LASK speelde vorig jaar nog tegen Club Brugge en won gisteren van Sporting Lissabon. Die zijn dus ook niet van de poes.”

Ook Montanier tevreden

Philippe Montanier was niet ongelukkig met de loting van Standard. Niemand in Luik eigenlijk. Er wachten de Rouches mooie wedstrijden tegen Benfica en Rangers. En Charleroi-killer Lech Poznan is niet te onderschatten. “We wilden de Europa League halen om tegen grote ploegen spelen”, zei de Fransman. “Wel, dat is gelukt. Dit is een heel interessante poule. Rangers blijft toch een mythische ploeg. De sterkte van Benfica kennen we ook. We gaan kennismaken met verschillende voetbalstijlen, met verschillende culturen.”

Over de ambities blijft Montanier voorzichtig. “We zijn toch wat een outsider in deze groep. Het zal niet gemakkelijk zijn om bij de eerste twee te eindigen. Maar we gaan er wel alles aan doen.”

Voorts hoopt de Fransman dat er fans aanwezig zullen zijn in Europa. “We duimen er voor. Zeker met zo’n affiches.”