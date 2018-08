RC Genk zakt met prima uitgangspositie af naar Polen na nieuwe kanonskogel Malinovskyi KDZ/MH

21u50 5 KRC Genk GNK GNK 2 einde 0 POZ POZ Lech Poznan Europa League Zonder zottigheden plaatst Racing Genk zich volgende week donderdag voor de play-offs van de Europa League. Enkel een gebrek aan efficiëntie verhinderde een monsterscore tegen Poznan.

Racing Genk was drie klassen sterker dan Lech Poznan, scoorde twee keer én incasseerde geen treffer. Prima Europese avond dus. Eén minpunt: de kwalificatie voor de laatste voorronde van de Europa League had nu al helemaal binnen moeten zijn. Naast de twee - prachtige - doelpunten, miste Genk een handvol kansen om van de return in Poznan een verplichte citytrip te maken. Drie, vier, vijf goals, het was niet overdreven geweest na negentig dominante minuten. De Polen startten nog wel fel aan de wedstrijd en probeerden Genk af te bluffen. Deze ploeg krijg je niet snel gek. Genk schakelde een tandje groter en reed de Polen langzaam maar zeker los. Voor hen zat er vanaf dan niets anders op dan kilometers te malen achter een ongrijpbare bal.

Trossard had zijn ploeg al na vijf minuten op rozen kunnen zetten. Pozuelo omspeelde doelman Buric op de achterlijn, maar Trossard knalde zijn teruglegger op de aanstormende De Marco. Genk voerde de druk en het tempo gestaag op. Dewaest scoorde op een vrijschop, maar werd correct teruggefloten voor buitenspel. Ook Ndongala en Trossard kregen kopkansjes. Buric wierp zich nog eens voor de voeten van Trossard, maar bij de daaropvolgende hoekschop was het toch raak. Malinovskyi dribbelde de zestien in en haalde verwoestend uit in de korte hoek tussen paal en doelman. Mocht er meetapparatuur opgesteld staan, de Oekraïner had ze aan flarden getrapt. Maar neemt u het van ons aan, wie die snelheid op de snelweg haalt, is gegarandeerd een paar maanden zijn rijbewijs kwijt. Loon naar werken, op de valreep.

Na rust wilde Genk de heerschappij op het veld ook vertaald zien op het scorebord. Toen Samatta kort na rust een voorzet van Maehle tegen de netten kopte, leek een doelpuntenkermis in de maak. Genk verzorgde de show, maar de goals bleven uit. Berge toonde zijn gave traptechniek met loepzuivere flankwissels, Trossard toverde op een zakdoek. Pozuelo trof de lat met een stiftje en Ndongala knalde op de paal. Dit Genk mag in Poznan niet in de problemen komen, al weet je maar nooit als er 20.000 gekke Polen achter hun team gaan staan.

