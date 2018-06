RC Genk kan team van Maradona treffen in tweede voorronde Europa League LPB

19 juni 2018

09u27

Bron: Belga 0 Europa League Terwijl het WK nog geen week aan de gang is, kan voor RC Genk vanaf woensdag al gedacht worden aan het nieuwe seizoen. De Limburgers kennen dan op het middaguur hun tegenstander in de tweede voorronde van de Europa League (heen: 26 juli, terug: 2 augustus).

RC Genk is reekshoofd bij de loting en moet in de tweede voorronde zo niet vrezen voor duels tegen andere beschermde teams als Sevilla, Atalanta Bergamo, RB Leipzig, Besiktas, Girondins Bordeaux of Burnley. Mogelijke opponenten zijn het Schotse Aberdeen, het Noorse Lilleström of het Wit-Russische Dynamo Brest, met Diego Maradona als voorzitter. Het is ook mogelijk dat de Limburgers nog even moeten wachten vooraleer ze hun tegenstander definitief kennen. De kans bestaat dat de winnaar van een duel in de eerste voorronde (heen: 12 juli, terug: 19 juli) wordt getroffen.

De andere Belgische teams die zich plaatsten voor Europees voetbal, mogen nog even op hun lauweren rusten. AA Gent start als reekshoofd in de derde voorronde van de Europa League (loting: 23 juli, heen: 9 augustus, terug: 16 augustus), terwijl Anderlecht rechtstreeks geplaatst is voor de groepsfase van de tweede Europese beker (loting: 31 augustus).

In de Champions League is landskampioen Club Brugge zeker van de poulefase (loting: 30 augustus), Standard wacht als niet-reekshoofd een zware dobber in de derde voorronde van het kampioenenbal (loting: 23 juli, heen: 7-8 augustus, terug: 14 augustus). Maar de Rouches zijn bij verlies wel zeker van het vangnet van de groepsfase in de Europa League.