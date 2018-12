RC Genk is alwéér van goudwaarde voor Belgische coëfficiënt: Limburgers overwinteren na simpele zege LPB

13 december 2018

20u45 3 KRC Genk GNK GNK 4 einde 0 SAR SAR Sarpsborg 08

Opdracht volbracht voor RC Genk. Voor de vierde keer in evenveel deelnames overleven de Limburgers de groepsfase van de Europa League, een ronduit fraaie statistiek. De angel van de wedstrijd - de troepen van Philippe Clement mochten absoluut niet verliezen - was er al snel uit in de Luminus Arena. Gano, die Samatta op de bank hield, devieerde een voorzet van Berge knap in doel: één-nul na amper twee minuten. Drie minuten later werd de Genkse droomstart er één in het kwadraat. Paintsil trof via een bezoekend been raak in de korte hoek.

Sarpsborg lag op apegapen en speelde offensief nauwelijks iets klaar. Dat zou er niet op beteren na de pauze. Voor Vukovic, 90 minuten werkloos, restte de rol van koukleumer. Zijn tien ploegmaats dolden lustig voort met de onmachtige tegenstander. Met een nieuw dubbel salvo tot gevolg iets na het uur. Berge legde zijn landgenoten - nogal wat Noren maakten zich vrolijk na de Genkse nederlaag in de heenmatch - voor een tijdje het zwijgen op met de 3-0. Ook Aidoo werd zijn feestje gegund. Met een rake kopbal spoelde de verdediger zijn blunder van tegen Malmö, toen Genk zich al had moéten kwalificeren, weg.

Groepswinst en straks reekshoofd in de zestiende finales: RC Genk stoomt andermaal vlot door de groepsfase van de Europa League, voor de vierde keer in zes jaar. Dé behoeder van de Belgische coëfficiënt in Europa woont al enige tijd in Limburg.