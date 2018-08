Racing Genk wint ook return in Polen en mag zich opmaken voor dubbele confrontatie met Brondby Kjell Doms en Manu Henry

16 augustus 2018

22u00 5 Lech Poznan POZ POZ 1 einde 2 GNK GNK KRC Genk Europa League Racing Genk dendert voort. Ook de return in Poznan leverde een makkelijke zege op voor de Limburgers. Genk strijdt volgende week met Bröndby voor een plaats in de poulefase van de Europa League.

‘Kolejorz’, luidt de bijnaam van Lech Poznan. ‘De spoorwegmannen’, vanwege hun historische link met de Poolse spoorwegmaatschappij. Wel, de spoorwegmannen keken gisteren met ontzag naar de Genkse trein die door het Miejski stadion van Poznan raasde. De Polen droomden vooraf nog wel van een stunt. Na twintig minuten kopte Samatta het laatste sprankeltje Poolse hoop op die stunt aan diggelen. Het voorbereidende werk van Ndongala was prima, de kopslag van de Tanzaniaan idem dito. De tweede in twee wedstrijden voor ‘Samagol.’ Game over, kwalificatie binnen. Van spanning was geen sprake, maar Genk amuseerde zich wel.

Ook voor die openingsgoal van Samatta creëerden de Limburgers al een aantal doelrijpe kansen. Pozuelo had Samatta diep gestuurd, maar die kwam een schoenmaat tekort om Buric te omspelen. Malinovskyi kon ook al eens aanleggen van net buiten het strafschopgebied, maar ook die knal werd goed gepakt door Buric.

Poznan startte minder voortvarend dan een week geleden. Toen voetbalde Genk zich moeiteloos onder de hoge Poolse pressing uit. Die druk ontwikkelde Poznan gisteren niet. Omdat Genk het veld uitstekend breed hield was er veel ruimte voor de lopende mensen. Dat leidde tot kans, na kans, na kans. Wat moet het plezant zijn om in deze ploeg te spelen. Het gemak waarmee Racing Genk op dit moment de bal laat rondgaan is een lust voor het oog. Trossard miste nog eens alleen voor de Poolse doelman, maar kon op slag van rust toch zijn doelpuntje meepikken. Jozwiak versperde Ndongala de weg in de zestien en scheidsrechter Guida wees naar de stip. Trossard trapte de 2-0 hard door het midden. De 20.000 Polen gingen zitten, de 100 meegereisde Genkse fans dansten vrolijk in een uithoek van het stadion. Algemeen Directeur Erik Gerits, die gisteren 50 werd de hetzelfde in de eretribune.

Je moet het Lech Poznan wel nageven, ondanks het klasseverschil bleven ze er wel voor gaan. Janicki kopte op de paal en Cywka knalde de rebound hard voorbij Vukovic. Clement haalde Trossard en Pozuelo naar de kant. Zhegrova en Piotrowski waren hun vervangers. Leuk dat de jonge Pool zich nog een halfuurtje kon tonen in zijn thuisland.

Philippe Clement heeft een ploeg die in januari op sterven na dood was omgevormd tot een echte oorlogsmachine. De offensieve weelde is enorm. Van Trossard en Ndongala gaat constant dreiging uit en Samatta heeft de smaak van het scoren weer te pakken. Een trio dat aangestuurd wordt door regisseurs Pozuelo en Malinovskyi. Achterin staat de organisatie op punt. Zowel Aidoo als Dewaest zijn op dit moment onverzettelijk en ook Lucumi laat een sterke indruk. Elke schakel in de ketting is perfect afgesteld. Hoeveel rek hier nog op zit zal de tijd uitwijzen. Dit team heeft in elk geval zijn plaats in de poules van de Europa League. Enkel een dubbele confrontatie met het Deense Bröndby scheidt Racing Genk nog van Europees voetbal tot de winterstop. Voor Genk zou het de vierde keer in zes jaar zijn dat ze kunnen doorstoten naar de poulefase van de EL.