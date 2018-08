Racing Genk Genk zakt met prima uitgangspositie af naar Polen na nieuwe kanonskogel Malinovskyi MH

09 augustus 2018

21u50 5 KRC Genk GNK GNK 2 einde 0 POZ POZ Lech Poznan Europa League Racing Genk reist volgende week met een prima uitgangspositie af richting Polen. In de heenmatch van de derde voorronde van de Europa League rekenden de Limburgers in eigen huis af met Lech Poznan: 2-0. Een schicht van Malinovskyi – jawel, alwéér hij - en een kopbalgoal van Samatta zorgden voor de goals.

Na een verkenningsronde namen de Limburgers voor eigen publiek het roer stevig in handen. Net voorbij het halfuur trilden de netten een eerste keer, maar Dewaest kopte het leer vanuit buitenspel binnen. Op slag van rust was het dan toch raak voor de thuisploeg. Met zijn handelsmerk - een verschroeiende uithaal - opende Malinovskyi de score. Na de pauze ging Genk door op het elan. Dewaest schoot eerst recht op doelman Buric, Pozuelo mikte net naast de kooi. Samatta werkte beter af. Met een krachtige nekslag verdubbelde de Tanzaniaanse aanvaller de voorsprong. Na een korte opflakkering van Lech Poznan kwam Genk dichtbij de 3-0, maar de troepen van Philippe Clement morsten net als tegen STVV met de kansen. Ndongala trapte oog in oog met de Poolse keeper echter tegen de paal, Pozuelo zag zijn lob uiteenspatten op de lat.