Proto en Lazio openen Europa League met eenvoudige zege tegen Apollon Redactie

20 september 2018

21u03

Bron: Belga 0 Europa League Met Silvio Proto tussen de palen heeft Lazio Rome vanavond op de eerste speeldag in de groepsfase van de Europa League met 2-1 gewonnen van het Cypriotische Apollon Limasol.

De Romeinen kwamen op voorsprong via Luis Alberto (14.), die na een uitstekende combinatie met Felipe Caicedo de Cypriotische verdediging oprolde en koelbloedig afwerkte. Helemaal in het slot van de partij verdubbelde Ciro Immobile (84.) vanaf de strafschopstip de score. Silvio Proto beleefde een rustige avond, maar moest zich toch nog omdraaien. Na een hoekschop slaagde Lazio er niet in het leer te ontzetten. Emilio Zelaya (88.) profiteerde optimaal en vlamde de bal onhoudbaar in de winkelhaak. Verder kwam Apollon evenwel niet.

In de andere wedstrijd in groep H ging Frankfurt met de drie punten aan de haal in Marseille. L'OM leed voor eigen publiek een 1-2 thuisnederlaag, ondanks een rode kaart voor Frankfurt-verdediger Jetro Willems in de 59e minuut.

Op de tweede speeldag gaat Lazio, dat het nog steeds zonder de geblesseerde Jordan Lukaku moet stellen, op bezoek bij Frankfurt. Marseille zakt op 4 oktober af naar Cyprus.

Uitslagen van de wedstrijden op de eerste speeldag van de groepsfase van de Europa League voetbal:

18u55:

Groep G:

Rapid Wenen (Oos) - Spartak Moskou (Rus) 2-0

Doelpunten:

Rapid Wenen: Timofeev (50. own), Murg (68.)

Villareal (Spa) - Rangers (Sch) 2-2

Doelpunten:

Villareal: Bacca (1.), Gerard Moreno (69.)

Rangers: Arfield (67.), Lafferty (76.)

Groep H:

Lazio Rome (Ita) - Apollon Limasol (Cyp) 2-1

Doelpunten:

Lazio Rome: Luis Alberto (14.), Immobile (84. pen)

Apollon Limasol: Zelaya (88.)

Marseille (Fra) - Frankfurt (Dui) 1-2

Doelpunten:

Marseille: Ocampos (3.)

Frankfurt: Torro (52.), Jovic (89.)

Groep I:

Genk (Bel) - Malmö (Zwe) 2-0

Doelpunten:

Genk: Trossard (37.), Samatta (71.)

Besiktas (Tur) - Sarpsborg (Noo) 3-1

Doelpunten:

Besiktas: Babel (51.), Roco (69.), Lens (82.)

Sarpsborg: Zachariassen (90.+4)

Groep J:

Akhisar (Tur) - Krasnodar (Rus) 0-1

Doelpunt:

Krasnodar: Claesson (26.)

Sevilla (Spa) - Standard (Bel) 5-1

Doelpunten:

Sevilla: Banega (8., 74. pen), Vazquez (41.), Ben Yedder (49., 70.)

Standard: Djenepo (39.)

Groep K:

Dynamo Kiev (Oek) - Astana (Kaz) 2-2

Doelpunten:

Dynamo Kiev: Tsygankov (11.), Garmash (45.+2)

Astana: Anicic (21.), Murtazayev (90.+5)

Rennes (Fra) - Jablonec (Tsj) 2-1

Doelpunten:

Rennes: Sarr (31.), Ben Arfa (90.+1 pen)

Jablonec: Trávník (54.)

Groep L:

Vidi (Hon) - BATE Borisov (WRu) 0-2

Doelpunten:

BATE Borisov: Tuominen (27.), Filipenko (85.)

PAOK Saloniki (Gri) - Chelsea (Eng) 0-1

Doelpunt:

Chelsea: Willian (7.)

- volgt vanaf 21u -

Groep A:

Ludogorets (Bul) - Leverkusen (Dui)

AEK Larnaca (Cyp) - Zürich (Zwi)

Groep B:

Celtic (Sch) - Rosenborg (Noo)

Leipzig (Dui) - Salzburg (Oos)

Groep C:

Slavia Praag (Tsj) - Bordeaux (Fra)

Kopenhagen (Den) - Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Groep D:

Dinamo Zagreb (Kro) - Fenerbahçe (Tur)

Spartak Trnava (Slk) - Anderlecht (Bel)

Groep E:

Arsenal (Eng) - Vorskla Poltava (Oek)

Sporting Lissabon (Por) - Qarabag (Aze)

Groep F:

Olympiacos (Gri) - Betis Sevilla (Spa)

