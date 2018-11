Preud'homme: "Zullen enkele kleine exploten nodig hebben om door te stoten in Europa" LPB

07 november 2018

20u27

Bron: Belga 0

Standard neemt het op de vierde speeldag van de Europa League op tegen het Russische FK Krasnodar. Coach Michel Preud'homme ziet zijn ploeg in Rusland voor een scharniermoment staan als ze wil overwinteren. "We hebben evenveel punten als de twee favorieten in de groep. We zullen enkele kleine exploten nodig hebben om door te gaan in Europa", aldus Preud’homme.

Uit drie wedstrijden puurde Standard zes punten, net als Sevilla en Krasnodar. Met een zege in Rusland kunnen de Luikenaars morgen een gouden zaak doen. Thuis wonnen de Rouches met 2-1. "Krasnodar heeft op Sclessin al bewezen een uitstekende ploeg te zijn. We zullen op zijn minst op hetzelfde niveau moeten zijn als in de heenmatch om een resultaat te halen.”

Mehdi Carcela speelde zelf in Rusland, toen hij van 2011 tot 2013 voor Anzhi Makhachkala uitkwam. Hij verwacht zich aan een lastige wedstrijd. "Het is aan ons om compact en defensief attent te blijven, want het zal snel gaan. Voorin vinden ze mekaar heel makkelijk", aldus de aanvaller. "Het doet mij iets om hier terug te zijn. Ik hou heel goede herinneringen over aan Rusland, zowel aan de competitie als aan het WK."

Ook na vier wedstrijden zonder zege in de Jupiler Pro League blijft Carcela ambitieus voor de Europa League. "Dit is het ideale moment om onze rug te rechten. We zullen alles doen voor een goed resultaat, om zo ons parcours in Europa te kunnen verderzetten.”